KOD ZUBARA SAMO AKO MORAMO: Polovina Srba NE PERE ZUBE svakog dana, a svaki ČETVRTI je BEZUB

I pored toga, odrasli sve manje koriste stomatološke usluge. Neretko se zbog cenovnika usluga odlučuju da izvade, umesto da leče zub.

Istraživanja pokazuju da polovina građana Srbije ne pere zube svakog dana, a tek svaki dvanaesti ima sve zube. To je posledica i loše oralne higijene.

Predsednik Udruženja stomatologa Srbije dr Obrad Zelić naglašava da se oralna higijena mora sprovoditi redovno. "Mora se kontrolisati i moramo sprovoditi sistematske preglede koji su praktično zamrli", ističe dr Zelić. Iako je odlazak kod stomatologa pitanje zdravlja i lične higijene, mnogi kod zubara odlaze samo "kad se baš mora". Najčešći razlog – finansije.

"Pošto se skoro sve usluge plaćaju, onda oni samo u nužnim situacijama, odnosno hitnim, posete stomatologa, a to se svodi na vađenje zuba ili za neke intervencije, kad imaju bolove. Tako da se situacija u tom pogledu promenila na gore, a na to je prilično uticao zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je donesen 2005. Dopunama tog zakona i uredbama učinjeno je da su usluge za studente do 26 godina starosti, za trudnice i za osobe starije od 65 godina besplatne", kaže prof. dr Obrad Zelić.

Pacijenti nemaju sredstva za nadoknađivanje zuba kao pre, za protetiku, rekonstruktivnu protetiku – a to su krunice, mostovi, odnosno nadoknađivanje zuba koje su izgubili.

"Ali bitno je čuvanje, lečenje i higijena onih preostalih zuba", otkriva specijalista stomatologije dr Milan Kuljača.

Istraživanja pokazuju da je loše oralno zdravlje povezano sa razvojem kardiovaskularnih i respiratornih oboljenja.

Stanovnici Balkana su najgori u Evropi kada je reč o posetama zubaru.

Nedavno objavljeni podaci Eurostata potvrdili su tezu da građani Srbije izbegavaju odlazak kod zubara, te se pojave jednom u godinu i po dana.

Sekretar Udruženja stomatologa Srbije, primarijus i doktor nauka Medicinskog fakulteta u Beogradu Jasmina Tekić navela je da su za ove negativne trendove u oralnoj higijeni krivi stomatolozi, koji nisu građane naučili da rade na prevenciji.

"Postoji hiljadu i jedan razlog zbog čega je to tako, ali pacijenti imaju jednu veliku manu za koju smo mi odgovorni jer ih nismo naučili da brinu o svom zdravlju. Prevencija je u Srbiji na jednom zaista nezavidnom nivou, a ne košta ništa. Zašto nema karijesa u skandinavskim zemljama? Prvo, zato što oni imaju zakazan preventivni pregled koji je obavezan i besplatan. Vi možete da ne odete, ali vas već svaki sledeći dolazak košta. Tako su Skandinavci svoju naciju da prepozna značaj prevencije", pojašnjava dr Tekić.

