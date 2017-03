NEOBIČNO: Franja prvi papa koga Srbi vole više nego Hrvati

Papa Franja odbija da proglasi zloglasnog kardinala Alojzija Stepinca za svetitelja Rimokatoličke crkve, a to je samo jedan u nizu poteza koji su izazvali revolt kod Hrvata.



Zbog toga ga Srbi sve više simpatišu. Nijednog papu nisu doživljavali kao ovog, a s druge strane, hrvatske, sve više gledaju ispod oka ka Vatikanu. Razlog njegove želje da prolongira kanonizaciju je, kako se navodi, to što mu je stalo da održi dobre odnose s Ruskom, ali i sa SPC.



Ono što je Hrvate još razočaralo jeste to što je papa Franja izrazio skepsu prema prikazanju Gospe u Međugorju, što mnogi smatraju čudom, ali i dobar odnos sa SPC, koji je potvrdila i srpska delegacija nakon posete Vatikanu u januaru prošle godine. Pride, smenio je četiri hrvatska biskupa 2015.



Neće biti svetac... Alo­j­zi­je Ste­pi­n­ac

ŠTA HRVATIMA SMETA KOD PAPE



Odbija da prizna kardinala Alojzija Stepinca za sveca

Skeptičan prema ukazanju Gospe u Međugorju, za koje je rekao da „Gospa nije superstar“

Pre dve godine poslao u penziju četiri hrvatska biskupa koja pripadaju takozvanoj desnoj struji

Delegacija Srpske pravoslavne crkve nakon posete Vatikanu poručila da je „razgovor bio srdačan, i to ne u uobičajenom diplomatskom značenju te reči“

Verski analitičar Draško Đenović kaže da je istina da Srbi rimokatoličkog poglavara sve češće u šali oslovljavaju sa „Franjo, Srbine“, dok se u Hrvatskoj, naročito među sveštenstvom, ne gleda posebno blagonaklono na njega.- Papa Franja se smatra papom socijalistom, jer se zalaže za socijalnu pravdu, siromašne... To upada u oči hrvatskim biskupima, koji su, kao i srpske vladike, navikli na bogatstvo - priča Đenović i dodaje da ako bi Stepinac bio proglašen za sveca, on ne bi bio hrvatski, već katolički svetac.U Hrvatskoj se na to drugačije gleda.- Papi je stalo da uspostavi dobre odnose s Ruskom crkvom, pa u tom smislu ne bi čudilo ako bi se kanonizacija prolongirala. U Hrvatskoj pak to doživljavaju lično, oni Stepinca slave već 20 godina, te nisu srećni zbog toga.

Autor: Foto: Profimedia,AP