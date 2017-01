OVAKO SE PAZARI SAMO U SRBIJI: Kupio čizme u Beogradu, jedna iz VIJETNAMA, druga iz BANGLADEŠA!

Različite prevare potrošača, nažalost, nisu retkost u Srbiji i naše kupce, maltene, više ne možete iznenaditi lažnim sniženjima, nepotpunim garancijama i nekvalitetnom robom treće klase.



Međutim, jedan Beograđanin nikako nije očekivao da će se za dve identične čizme iz istog para, koje je kupio u centru prestonice, ispostaviti da su napravljene - u dve različite zemlje!



Hiljade kilometara



Naime, posle nekog vremena kupac je primetio da jedna cipela počinje da bledi i odlučio je da pogleda deklaraciju. Imao je šta i da vidi - desna cipela napravljena je u Vijetnamu, dok su drugu proizveli u Bangladešu! Posebnu zanimljivost predstavlja to što se ove dve zemlje čak i ne graniče i što ih deli više hiljada kilometara.

- Kupio čovek cipele! Usred Beograda! Posle nekog vremena, jedna krenula da gubi boju. Pogleda deklaraciju... Šok. Čini mi se da je ova iz Bangladeša malo bolja - napisao je jedan od korisnika društvene mreže Fejsbuk uz sliku ovih neobičnih cipela.

Kvalitet



Ispod ove objave nizali su se komentari građana koji su takođe bili žrtve prevara prodavaca. Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) kaže da je ovakvih primera bezbroj i da je glavni problem u tome što ne postoji odgovarajuća metodologija uzorkovanja kvaliteta odeće i obuće.

- Ovo svakako nije u skladu sa zakonom, ali problem je u tome što zbog neadekvatnog uzrokovanja i ocene kvaliteta proizvoda, uvoznici u Srbiju uvoze raznu fuš robu. Na granici se analizira samo jedan par obuće, a ulaze čitavi kamioni! Verovatno je zbog ovakvih manjkavosti u kontroli proizvoda i došlo do ovakvog slučaja - kaže Papović, koji ne krije da je šokiran neobičnim parom obuće koji je kupio Beograđanin.



Kontrola uvoza



Kaže da sličan problem nastaje i kod garderobe, na kojoj na jednoj etiketi piše da je od pamuka, a na drugoj da je od sintetike.

- To znači da su uvoznici na kontrolu dali majicu koja je od pamuka, a uvezli i prodaju majice od sintetike - objašnjava Papović.

Činjenice

PRIMERI PREVARA



Nišlijka pošteno platila patike na kojima je pisalo „Besplatan uzorak. Nije za prodaju“



Kragujevčanin pazario „pamučnu majicu od sintetike“ - na proizvodu bile dve etikete



Keks prvobitno koštao 111 dinara, dok je posle sniženja stajao 123 dinara



Dve flaše votke jedna do druge istog proizvođača u istoj prodavnicu koštaju 499 i 549 dinara



Bagremov med kilogram košta 623 dinara, a teglica od 950 grama je 798 dinara



Slatkiš snižen sa 7,99 dinara na 6,99



Kafa od 100 grama, a kad se izmeri, 90 grama

