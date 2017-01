SIBIRSKA ZIMA VRAĆA SE U SRBIJU: Danas počinje novi LEDENI TALAS, sneg i led sve do PROLEĆA!

Kako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u nižim predelima očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivača, a na planinama jak vetar, stvaranje snežnih nanosa i povećanje visine snega od 10 do 30 centimetara.

Foto: Printscreen/RHMZ

Do nedelje, 22. januara, najniža temperatura biće od minus deset do minus četiri stepena, lokalno i niža, a najviša od minus četiri stepena do nule. Duvaće slab do umeren vetar koji će u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama biti u pojačanju.

Biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronične bolesnike. Naročit oprez se savetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u kostima i zglobovima, poremećajima sna i glavobolje.

Foto: Printscreen/RHMZ

Biserka Obradović, šef opšte prakse Doma zdravlja Stari grad, upozorava da bolesnici treba da prilagode terapiju vremenskim prilikama da ne bi imali ozbiljne zdravstvene probleme.

Nove ledene epizode u martu

Meteorolozi pak najavljuju da ni ovo nije kraj sibirskih hladnoća.

Foto: AP

- Ledene epizode mogle bi da se ponovo i u martu, ali u blažem obliku, a sredinom tog meseca očekuje nas i oproštajni sneg - kaže Nedeljko Todorović, meteorolog iz RHMZ.

Foto: AP

Drugog dana božića, 8. januara, u Srbiji je izmerena najniža temperatura od 1961. godine. U Sjenici je zabeleženo čak minus 27 stepena, a nezvanično temperatura na Pešteru išla je i do minus 33!

Kako da najbolje podnesete ledeni talas:

- Izbegavajte da izlazite rano ujutru i kasno uveče napolje

- Ako pijete lekove, prilagodite terapiju vremenu

- Jedite jaku hranu koja greje telo

- Nemojte da pijete vrele, već tople čajeve

- Oblačite se slojevito

- Promrzle delove tela nikako ne stavljajte u vrelu vodu

- Prilagodite telo toploti kada ulazite u kuću, ne izlažite se direktnom izvoru toplote

- Jedite supice

- Ako se nađete u zavejanom predelu, pazite gde gazite

- Ne ostajte dugo napolju

- Zaštitite obraze, čelo, bradu i nos od smrzavanja

- Nosite nepromočivu obuću i toplu odeću

(Blic/Ana Đokić)

Autor: Foto: AP