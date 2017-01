TRUDNICA IZBAVLJENA S PEŠTERA Drita Kurtović: Spasli me u zadnji čas!

Hrabri spasioci juče su uspeli da se probiju do sela Sugubine na Pešteru i iz snežnih smetova spasu trudnicu Dritu Kurtović, koja je u petom mesecu trudnoće i kojoj je hitno bila potrebna pomoć lekara!

- Tri dana smo zavejani, odsečeni od sveta, a meni je bilo sve lošije. Hvala ovim ljudima koji su stigli do nas, sad mi je mnogo lakše, nadam se da ćemo sad beba i ja biti dobro - ispričala je Drita uzbuđenim glasom.



Put do Sugubina, koji je juče četvrti dan zaredom bio zavejan usled snežne mećave, probijao je težak buldožder, iza kojeg su u „ladi nivi“ išli spasioci Ivica Miličić i Nebojša Vulović. Lekari u sanitetu morali su da ostanu na putu i da sačekaju da spasioci stignu do kuće Kurtovića.



Inače, za razliku od nedelje kad je na visoravni bilo minus 33 stepena, juče je „otoplilo“, pa je pre podne temperatura iznosila „svega“ minus 21.



