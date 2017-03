VOJSKA I POLICIJA SPREMNE DA ODGOVORE: Povećan broj migranata koji žele ilegalno da uđu u Srbiju

BEOGRAD - Ovih dana beleži se povećan broj pokušaja ilegalnog ulaska migranata u Srbiju, ali zajedničke snage vojske i policije na granici spremne da odgovore na sve izazove, izjavio je jutros portparol Ministarstva odbrane i VS Jovan Krivokapić.

Krivokapić je naglasio da su udružene snage vojske i policije na granici sa Bugarskom i Makedonijom do sada sprečile nelegalni ulazak više od 20.000 migranata, a uhvaćeno je 132 krijumčara.

Sa lepim vremenom, kako kaže, povećan je broj pokušaja ilegalnih ulazaka, ali su združene snage spremne da odgovore na sve izazove.

"U potpunosti pratimo razvoj situacije. Ukoliko dođe do promena na međunarodnoj sceni, to neće biti problem samo Srbije već za celu EU", rekao je Krivokapić za RTS odgovarajući na pitanje da li su vojska i policija spremne da odgovore na nove izazove ukoliko dođe do raskida sporazuima Turske i EU.

Autor: Tanjug,Foto: Zorana Jevtić