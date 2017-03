Kako do uspešne onlajn prodaje

Kada vodite onlajn prodavnicu, važno je da – kroz marketing – predstavite svoj brend, približite ga korisnicima i stvorite vezu u koju obe strane jednako veruju. Samo tako ćete moći da ostvarite iskustvo kakvo pruža i fizička kupovina u prodavnici.



Šta možete da učinite?



Svako obraćanje mora da bude lično Svoje kupce verovatno nikada nećete i lično upoznati, ali i dalje morate da znate šta žele, kada i zašto.



Kompanija Magnetik (Magnetic) sprovela je istraživanje o onlajn kupovinama i ključna stvar koju kupci navode jeste da žele da sam proces bude što prostiji, ali i da njihove potrebe ne budu zanemarene.



Ovo zapravo nije jednostavno



Treba voditi evidenciju o svim kupovinama i odmah ih klasifikovati po vrsti proizvoda koji su kupljeni. Tako se stvara jasna baza podataka i lakše je postojeće kupce obavestiti o novoj ponudi ili sniženjima vezanim baš za proizvode koji ih interesuju.



Ukratko: ako baku koja gaji cveće obavestite da imate specijalnu ponudu valjkova za krečenje, vrlo je verovatno da će ubuduće kupovati negde drugde.



Da, to znači više posla i napora, ali će vam se višestruko isplatiti. Pravovremeno obaveštavanje izabranih kupaca često znači i lakše odlučivanje na kupovinu. Posebno ako je ponuda poboljšana.



Razgovarajte s korisnicima



Blog, obaveštenja na društvenim mrežama, fotografije, video-zapisi, direktna pošta… sve su to načini da stalno budete u kontaktu s kupcima.



Sadržaji koje delite s potencijalnim kupcima treba da budu početak dijaloga tokom kog ćete čuti šta je kupcima važno i kako zajedno možete da unapredite proces kupovine. Od toga koliko ćete mudro i originalno pristupiti zavisi i uspeh vaše onlajn prodavnice i brendova koje zastupate.



Pronađite način da vaši proizvodi postanu sastavni deo načina života vaših korisnika. Na primer: ako prodajete odeću, napravite foto-konkurs za najbolji odevnu kombinaciju za odlazak na piknik; ako ste specijalizovani za sportsku opremu, upitajte za recept za najjednostavniji i najzdraviji napitak pre treninga… Što više učesnika imate, to će i osećaj pripadnosti (vašoj prodavnici) među korisnicima rasti.



Usavršite kupovinu



Neophodno je da sam proces prodaje i kupovine teče sasvim glatko. Testirajte dok ne budete potpuno sigurni da je svaki korak u procesu kupovine uspešan.



Bezbednost mora da bude na prvom mestu – ako vam korisnici ne veruju, preći će kod konkurencije. Osećaće se mnogo sigurnije ako na odgovarajućem mestu navedete koji sistem zaštite koristite i šta to tačno znači za njih.



Uz sve to, pomenuto istraživanje pokazuje da skoro polovina potencijalnih kupaca odustaje od kupovine ako se na kraju ispostavi da postoje bilo kakvi dodatni troškovi. Zato sve troškove morate da pomenete. Odmah.



Isto tako, ostavite mogućnost razgovora sa „živom” osobom, ukoliko je to potrebno. Navedite i lokaciju svoje kancelarije i radno vreme. Dajte im i mogućnost da ocene svoju kupovinu i navedu svoja iskustva u poslovanju s vama. Ako ovome pravilno pristupite, to može da bude deo vaše marketinške poruke.



Stalno budite bolji



Čak i ako je kupac 100% zadovoljan, ništa ne garantuje da će se vratiti. Vaš posao zavisi od veze koju ste stvorili sa svojim korisnicima. Dajte im razlog da vam se vraćaju: program lojalnosti, kartice s popustom…



Ni u jednom trenutku ne zaboravljajte: vi nemate stvarnu prodavnicu, kupci ne mogu da svrate dok su u šetnji. Oni kod vas dolaze samo kada im je nešto potrebno. Ili češće – ako vam je marketing zaista dobar.



Vođenje onlajn prodavnice nije sprint; uvek je maraton. Upoznajte svoju publiku i ne prestajte da učite. Što više znate o onlajn poslovanju, to ćete biti spremniji da stvorite kreativniji način da kupce ohrabrite da uvek izaberu vas.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Promo tekst,Foto: Promo