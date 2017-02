Upiši fakultet koji želiš uz online pripremu

Čini ti se da je Nova godina bila juče, a već je februar. Vreme leti brzinom svetlosti i u to si se uverio do sada više puta, što znači da će prijemni koji te čeka u junu biti tu dok trepneš. Ali ti još ne počinješ da vežbaš matematiku, iako se odavno nalazi na spisku tvojih obaveza.

Imamo rešenje!

Pripremi se za prijemni uz testove iz prethodnih godina

OKmatematika je digitalna platforma za učenje matematike na kojoj možeš pronaći sve testove s prethodnih prijemnih ispita na tehničkim fakultetima u Srbiji.

ETF, FON, Matematički fakultet, TMF, Ekonomski fakultet, Mašinac, Građevinski ili Saobraćajni. Izbor je samo tvoj. Za koji god fakultet od navedenih da se odlučiš, uz pomoć OKmatematike možeš da saznaš koji su se zadaci do sada pojavljivali na prijemnom na tehničkim fakultetima u poslednjih nekoliko godina i dobićeš ih rešene online.

I ne samo to. Pored video-objašnjenja svih zadataka, očekuju te sažeci kroz koje ćeš na najjednostavniji način naučiti teoriju koja će ti pomoći da ih što lakše razumeš.

Prekretnica u životu svakog tinejdžera

Dok ovo čitaš, verovatno još uživaš u zimskim čarolijama i nastojiš da iskoristiš svaki trenutak raspusta. Ipak, nemoj da zaboraviš da si odrastao i da je pred tobom jedan od najznačajnijih zadataka u životu – upis na fakultet.

Zato je OKmatematika tu da ti bude najbolji drug u danima kada te mrzi da odlaziš na privatne časove, ali te ipak grize savest zbog toga što ne vežbaš za prijemni ispit. Uz video-objašnjenja zadataka, s detaljnim i jasnim uputstvima kako da ih uradiš na najjednostavniji način, ova digitalna platforma biće tvoja virtuelna učionica koja ne samo da ti garantuje mnogo znanja, već i super zabavu. Ali i uspeh u junu!

Počni da vežbaš na vreme

Ako želiš da uzmeš testove s rešenim zadacima iz matematike s prethodnih prijemnih na tehničkim fakultetima, najbolje je da to uradiš do 14. februara, do kada će biti aktuelne snižene cene. Za one koji još nisu odlučili na kojim će sve fakultetima polagati prijemni ispit, tu su i testovi sa zadacima sa svih prijemnih ispita.

Pogledaj šta te sve čeka ako se odlučiš za ovakav način učenja matematike i pripremi se bolje od drugih za prijemni ispit. Želimo ti mnogo sreće!

