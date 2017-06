PALMA POTPUNO RAZOČARAN: Ana Brnabić nije moj premijer, Jedinstvena Srbija neće glasati za njen izbor!

BEOGRAD - Ana Brnabić nije moj premijer, izjavio je večeras lider JS Dragan Marković Palma!

Tom kratkom izjavom, dostavljenom Tanjugu, Marković je reagovao na odluku predsednika Srbije Aleksandra Vučića da mandat za sastav vlade poveri dosadašnjoj ministarki državne uprave i lokalne samouprave.

Marković je i ranije negativno reagovao na mogućnost da pripadnica LGBT populacije bude na čelu vlade, a njegov koalicioni partner, predsednik SPS Ivica Dačić, isticao da je to Markovićev od ranije poznat lični stav.

foto: Kurir TV

Marković je ranije rekao da JS neće glasati za premijera i Vladu na čijem je čelu osoba koja nije domaćin, nema dece, medjunarodnu popularnost i kontakte.

"Rekao sam predsedniku Vučiću da kandidat za predsednika Vlade mora da bude domaćin, da zna šta je porodica, da ima decu. Taj neko, ne znam da li je on ili ona, nema podršku, siguran sam 97 posto građana Srbije. Jer ako neko ne zna kako žive njegova deca, kako da pomogne svojoj deci, on ne može da pomogne ni deci građana Srbije. I to je stav Jedinstvene Srbije, da ukoliko bi on ili ona bio kandidat, mi ne bismo glasali za tog premijera, odnosno za tu Vladu", rekao je Palma pre deset dana, zbog čega je kritikivan u medijima.

(Kurir.rs/Beta)

