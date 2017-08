BOŠKO OBRADOVIĆ: Neće biti predizbornih koalicija sa Sašom Jankovićem

Predsednik Dveri Boško Obradović izjavio je danas da ova stranka ne može s Pokretom slobodnih građana ulaziti u predizborne koalicije, ali da to „ne znači da ne mogu sarađivati u borbi protiv režima predsednika Aleksandra Vučića“.

On je u pisanoj izjavi naveo da je saglasan s predsednikom PSG Sašom Jankovićem da imaju različit sistem vrednosti i različite politike i dodao da je politika PSG i Demokratske stranke bliža Srpskoj naprednoj stranci (SNS) nego Dverima.

On ponovio pitanje koje je prethodno objavio na društvenoj mreži Tviter o tome šta bi se desilo kada bi Janković zamenio Vučića.

"Primera radi – Janković zameni Vučića, imaćemo istu politiku prema EU, Srebrenici, gej paradama, MMF-u i stranim firmama, a možda se učlanimo i u NATO. To je problem za Dveri, jer smo mi protiv toga", naveo je Obradović.

On je potvrdio da je tačno da nije bilo nikakvih razgovora između Dveri i PSG, ali je naveo da poštuje opozicionu borbu Jankovića.

Kako kaže, Zdrava Srbija i Dveri su dogovorile saradnju, a najavljeno je i potpisivanje sporazuma o zajedničkom delovanju.

Naveo je i da Dveri nisu protiv Evrope, već protiv EU, i da ne ulaze ni u čiju privatnost, ali da jesu protiv nametanja homoseksualizma srpskom društvu.

Janković je ranije danas izjavio da će učestvovati na protestima koje je za jesen najavio predsednik Demokratske stranke (DS) Dragan Šutanovac, sa kojom je Pokret pre dva dana prekinuo planove o izbornoj saradnji.

Na pitanje ko su za PSG prihvatljivi partneri u koaliciji za beogradske izbore, on je rekao da partner za eventualnu koaliciju mora da ispunjava dva uslova, a to su vrednosti na kojima se Pokret zasniva i to da neće sarađivati sa Aleksandrom Vučićem.

On je dodao da o tome razgovara sa Vukom Jeremićem, dok sa Obradovićem ne razgovara zbog neslaganja sa principima na kojim se zasniva Pokret slobodnih građana.

