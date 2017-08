SRPSKA POSLA Beli: Nisam preletač, preleću samo neljudi

To je novi talas koji hara ovim prostorima, i to radi ličnih interesa. Valjda su videli od fudbalera, kaže on

Ako je suditi po sve većem broju „preletanja“ iz stranke u stranku, onda nema sumnje da je Srbija postala zemlja preletača. U prilog tome govori i istraživanje organizacije Crta, prema kojem je u 52 opštine i gradova 181 odbornik promenio stranački dres.



Predsednički kandidat Luka Maksimović poznatiji kao Ljubiša Preletačević Beli kaže da samo „neljudi preleću iz stranke u stranku“.

- To je novi talas, koji hara ovim balkanskim prostorima već neko vreme. Normalno je da ljudi, to jest neljudi, preleću iz stranke u stranku zarad viših ciljeva, odnosno ličnih interesa. To su valjda videli od fudbalera. Moral i obraz u takvoj priči ne postoje, samo korist. Svi koji žele uspeh moraju da preleću iz stranke u stranku, to je postalo sastavni deo sistema - objašnjava Preletačević za Kurir zbog čega politički akteri sve češće pribegavaju promeni stranačkog dresa.

Generalni sekretar LSV Bojan Kostreš smatra da partije u Srbiji treba da donesu pravilnike po kojima neće prihvatati članove drugih stranaka koji dolaze s poslaničkim ili odborničkim mandatima.

- Ako takva praksa ne bude prekinuta, politička scena u Srbiji će se suočiti s još većom apatijom i gubitkom poverenja birača, jer će rezultat njihovog glasanja svejedno biti promenjen. Ako je želja za promenom stranke plod iskrene promene političkih ubeđenja, odbornici ili poslanici trebalo bi da pre odlaska svoje mandate ostave onoj listi, odnosno stranci, s kojom su ih osvojili - smatra Kostreš.

Marketinški stručnjak Cvijetin Milivojević smatra da je do afirmisanja preletača došlo 2008, kad je ondašnja vlast, uprkos Ustavu, prihvatila preporuku Venecijanske komisije da poslanici budu vlasnici mandata, a ne stranka ili lista koja ih je predložila.

- DS je tu praksu lansirao, a SNS doveo do savršenstva. Stranke mešetare i manipulišu izbornom voljom građana. „Preletanje“ je danas postalo stvar navike, a to se pravda krilaticom „samo se magarci ne menjaju“. U stvari, građani ispadaju magarci, pošto se njihov glas ne uvažava jer gotovo trećina poslanika i (li) odbornika promeni stranački dres i ne završi mandat u stranci koja ih je predložila - ocenjuje Milivojević za Kurir i ističe da je „tek na lokalu karambol, pošto vladajuće stranke žele upodobljavanje većine na svim nivoima“.



Prema podacima agencije za istraživanje javnog mnjenja Crta, u poslednjih godinu dana, od ukupno 181 odbornika i odbornica koji su promenili stranačke boje, najviše preletača je u Pančevu - 12, Kragujevcu - 11, Merošini - 10, i Žablju - 9.



Niču kao pečurke

U SRBIJI IMA 113 STRANAKA



Kad je reč o broju političkih stranaka, Srbija je tu bez premca. Iako ima tek nešto više od sedam miliona stanovnika, naša zemlja je iznedrila čak 113 političkih partija. Samo u ovoj godini osnovane su tri stranke, dok najmlađa - Pokret obnove Kraljevine Srbije, postoji tek dva i po meseca.

