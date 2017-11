STEFANOVIĆ: Izetbegović nije svestan ozbiljnosti svoje izjave o nezavisnosti KiM

Svako ko kaže da hoće da prizna tzv. nezavisnost Kosova vrlo direktno poziva na nepoštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i nisam siguran da li je Izetbegović svestan ozbiljnosti svoje izjave, rekao je večeras ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Stefanović je za TV Prva rekao da je izjava bošnjačkog člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića da se nada da će njegova zemlja priznati nezavisnost Kosova, nedobronameran i štetan potez, te da se u tome vidi razlika u njegovom i u pristupu srpskog predsednika Aleksandra Vučića.

"Aleksandar Vučić se u trenutku kada su ga napali u Srebrenici, vratio u Srbiju, došao da predsedava sednicom Vlade i rekao da hoće da pruži ruku prijateljstva, da razgovara i da gradi mir", rekao je Stefanović i dodao da od tada srpska vlada investira u BiH, gradi dodatnu infrastrukturu, povezuje ljude i uzdržava se od bilo kakve izjave da bi zadržala stabilnost.

"To je pozicija Aleksandra Vučića a imate i Bakira Izetbegovića koji u prvoj prilici koju ima, kaže da će narušavati teritorijalni integritet Srbije. To je užasan problem za stabilnost čitavog regiona i nisam siguran da li je Izetbegović svestan ozbiljnosti ovakve izjave i koliko ona narušava sve što smo do sada gradili", ocenio je Stefanović.

Stefanović je i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, a sednica tog tela je, nakon Izetbegovićeve izjave, sazvana za četvrtak. Kako kaže Stefanović, o toj izjavi će definitivno biti reči, a ostaje da se vidi da li će se govoriti o još nekim tačkama koje se vezuju za bezbednost Srbije.

Bakir Izetbegović, foto: AP

"Svakako da će to biti ključna tačka i o tome ćemo razgovarati na najvišem nivou kako bismo sagledali sta će biti odgovor Srbije na ovo što se tumači kao jedno ozbiljno unošenje nestabilnosti u čitav region", poručuje Stefanović.

Upitan da prokomentariše da li je Izetbegović zbog ovoga izgubio kredibilitet po pitanju Republike Srpske, Stefanović kaže da ne želi da kvalifikuje kako će se razvijati ti odnosi pre nego što Srbija zauzme stav. "Videćemo šta će biti predsednikov predlog u četvrtak ali svakako da nam neće biti lako da se ponašamo kao da se nije dogodilo i da preko toga pređemo kao da je upućen jedan lep pozdrav i želje za prosperiteom i napretkom", kaže Stefanović.

On dodaje da će Izetbegovićeva izjava biti kamen spoticanja kao što su, prema njegovim ocenama, i nerešene istrage o pokušaju linča na predsednika Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto Marina Lopičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO! Direktor RTB Bor beži iz Srbije?!

Kurir

Autor: Kurir