SELAKOVIĆ O ZAPALJIVOJ RETORICI ČLANA PREDSEDNIŠTVA BIH: Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije!

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković ocenio je danas da izjava člana predsedništva BiH Bakira Izetbegovića pokazuje da on ne poštuje teritorijalni integritet Srbije.

"Nije suština u tome da li on to može, nego u tome da posle višegodišnjeg ulaganja u donose sa BiH čujemo legalnog i legitimnog predstavnika BiH koji bi priznao nezavisnost Kosova da od njega zavisi", kazao je Selaković.

Selaković je kazao da je izjava Izetbegovića "sve samo ne neozbiljna" i dodao da je "najopasniji deo izjave to što on govori o nameri jednog od predstavnika naših suseda, a to je da ne poštuje teritorijalni integritet Srbije".

"Bakir je rekao da izražava nadu da će Kosovo biti priznato od strane BiH i time je rekao šta on želi, oseća i šta misli o tom pitanju", ocenio je Selaković.

Upitan o mogućnosti da međunarodna zajednica reaguje na tu izjavu, Selaković je kazao da "se nada da će međunarodna zajednica napokon nešto da uradi".

"A da li će iskreno ne mislim. Boli izjava Izetbegovića, ali i licemerje međunarodne zajednice koja po starom običaju svedoči dvostruke aršine kada je u pitanju Srbija", izjavio je Selaković.

Komentarišući izjavu Bakira Izetbegovića da "bi svaka zemlja teritorijalni integritet branila ratom kao i da je spreman na rat ukoliko Republika Srpska pokuša da se osamostali na referendumu od BiH", Selaković je ocenio da su takve izjave "veoma opasne i da treba dobro razmisliti o tome šta je Bakir Izetbegović rekao".

"Sa jedne strane on ne priznaje teriorijalni integritet Srbije, a sa druge strane za očuvanje teritorijalnog integriteta BiH on poteže sva ratna sredstva", kazao je Selaković.

