KORUPCIJA U EULEKSU: Glavni sudija u misiji na Kosovu podneo ostavku

Glavni sudija u misiji Euleks na Kosovu Malkolm Simons podneo je ostavku navodeći kao razlog korupciju u okviru te misije i nereagovanje na njegove pritužbe.



Euleks je saopštio da se navodi koje je Simons izneo istražuju, ali da je on od prošle godine takodje predmet niza nezavisnih istraga o "ozbiljnim optužbama protiv njega".



"Ovi navodi su u različitim fazama istrage i neki su stigli do Disciplinskog odbora i sada čekaju odluku Odbora dok su drugi u toku", navodi se saopštenju Euleksa.



Simons je rekao za francuski list Mond da podnosi ostavku zbog ozbiljnih poremećaja u Misiji EU za promovisanje pravne države na osovu (Euleks) koja treba da sudi u najozbiljnijim slučajevima korupcije i nekim ratnim zločinima na Kosovu.



On je takodje ocenio da Euleks nije misija koja nastoji da promoviše pravnu državu već da je to politička misija.



"Ko god misli suprotno, ili je naivan ili glup", rekao je Simons i dodao da je dva puta pisao visokoj predstavnici EU Federiki Mogerini da se žali zbog korupcije u misiji, ali da nije dobio odgovor.



"Za mene to jasno pokazuje kako se Evropska unija ophodi prema korupciji... oni žele da zataškaju stvar", rekao je Simons Mondu i dodao da ta misija ne radi ništa i da on više ne želi "da bude deo te farse".



Simons je u intervjuu Mondu optužio kolegu sudiju da je hakovao njegov privatni imejl i da je pokazivao njegove mejlove drugim sudijama.



Rekao je da je prijavio to britanskom ministarstvu spoljnih poslova i EU i zatražio da se oni obrate policiji, ali da su obe strane odbile da reaguju na njegova upozorenja o korupciji.



U saopštenju, Euleks je istakao da se svi navodi o neprikladnom ponašanju i kršenju propisa uzimaju ozbiljno i da su i iskazi koje je dao "Simons tretirani jednako ozbiljno" i da se takodje s tim u vezi sprovodi istraga na isti način kao što se sprovodi i istraga o optužbama protiv njega.



Kako se navodi u saopštenju istrage vodi tim koji je formiran i baziran u Briselu i kome predsedava bivši sudija Evropskog suda pravde.



Ta misija dodala je da je od Simonsa traženo da podnese sve dokaze koje ima u prilog svojih tvrdnji, ali da "nažalost" on to još nije učinio.



Misija Euleks dodala je da ne prejudicira ishod tekućih istraga i čeka njihove zaključke koji će na odgovarajući način biti objavljeni.



Simons je od 2008. godine radio kao sudija, a od 2014. je predsedavajući panela sudija.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO! Štrajk u pošti ugrožava celu Srbiju !

Kurir

Autor: Kurir