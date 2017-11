Josipović: Srpsko-hrvatski odnosi gori nego pre par godina

BEOGRAD - Odnosi između Srbije i Hrvatske danas su znatno gori nego pre par godina, izjavio je bivši predsednik Hrvatske Ivo Josipović.

On je za list rekao da su odnosi između Srbije i Hrvatske, određeni broj godina nakon rata bili očekivano loši, ali da su u vreme kada su Boris Tadić i on bili predsednici, napravljeni krupni koraci u poboljšanju odnosa, iako je ostalo mnoštvo otvorenih pitanja.

Danas su, kako kaže, ti odnosi znatno lošiji nego pre par godina, a političari obeju država koriste svaku priliku za neko podbadanje i podizanje tenzija.

"Mediji, navijači, komentatori raznih vrsta, svi sekundiraju huškačkim politikama", rekao je Josipović i dodao da u obe zemlje postoje retro-procesi rehabilitacije i slavljenja poraženih pronacističkih snaga.

Istovremeno, on smatra da Srbija ne može da postane članica EU, a da ne prizna nezavisnost Kosova. Navodi da projekat širenja EU obuhvata sve države nastale na području bivše Jugoslavije, Albaniju, Tursku, pa i Kosovo.

On je izneo i stav da Srbija neće moći da postane članica EU a da ne prizna nezavisnost Kosova. "Mogu samo poželeti da u okviru projekta ujedinjene Evrope Srbija i Kosovo nađu kompromis i da obe države uđu u EU, što pre, to bolje", rekao je on.

Upitan da li očekuje da će Hrvatska kočiti integracije Srbije u EU, Josipović kaže: "Šta će učiniti sadašnja ili neka buduća hrvatska vlast u kontekstu pogoršanih odnosa, ne mogu prognozirati. Ipak, verujem da će prevladati razum i da Hrvatska neće kočiti Srbiju na ulasku u EU."

Upitan da prokomentariše presudu izrečenu Ratku Mladiću, on je naveo da je presuda očekivana i da realno oslikava Mladićevu ulogu u ratu u BiH, ali da, nažalost, zločini koje je počinio u Hrvatskoj nisu obuhvaćeni presudom.

(Kurir.rs/Tanjug/Danas/Foto: Fonet/Dragan Antonić)

