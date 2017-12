REDITELJ GORAN MARKOVIĆ O PROZIVKAMA NA RAČUN SAŠE JANKOVIĆA: Ja nisam video ništa od toga u pokretu

Bivši član predsedništva PSG i jedan od osnivača pokreta reditelj Goran Marković izjavio je da se oko PSG dešavaju čudne stvari i smatra da su "svi ti incidenti orkestrirani".

On je na TV Šabac rekao da nije video ništa od toga, misleći na optužbe pojedinih bivših članova PSG o ulozi supruge Saše Jankovića u pokretu.

Komentarišući poređenje njegovog odlaska, sa odlaskom Srđana Škora Marković je rekao: "Ja sam otišao iz ličnih, zdravstvenih, razloga ali sam ostao član, i na Apelu 100 sam broj 2. Nisam tu slučajno. Još uvek verujem da je to skup ljudi koji može nešto da promeni, ali ja ne mogu da se bavim praktičnom politikom i to je razlog zašto sam izašao iz Predsedništva".

O istupu Srđana Škora u javnosti Marković je rekao da mu možda godi da se "možda radi o povređenoj sujeti".

"Možda mu godi da bude u žiži interesovanja. Moj utisak je da je čovek koji je marginalac, koji je kao novinar, za kog ranije nisam čuo, osetio veliki značaj i da se odjednom razočarao. On je tamo od jutra do mraka sedeo i želeo je možda čak najbolje, ali mislim da se radi o povređenoj sujeti, koja nema nikakvo uporište", rekao je Marković.

Marković je rekao da on nije redovno išao u PSG, ali da nije primetio "bolesne odnose"

"Ja sam reditelj, ja bih primetio neke sumnjive stvari, neke bolesne odnose. Nisam ništa od toga video", rekao je Marković i dodao da je Škora i Jankovića video nekoliko dana pre spornog saopštenja kako ćaskaju.

Marković je otkrio i neke detalje sa sednice PSG prošle nedelje ali i dilemu da li je glavni cilj pokreta promena vlasti ili napraviti politiku i ideje, koje će dalje dovesti do promene vlasti.

"Ima onih vrlo pametnih ljudi koji misle da naša ideja nije sasvim jasna, da se ne zna čemu to vodi. Da li je to leva ili desna partija, da li se zalaže za komunizam ili liberalizam", rekao je Marković i dodao da postoji i stanovište da se mora boriti "protiv ove mračne i pogubne vlasti i kad se to uradi onda ćemo se baviti teorijom".

Foto Zorana Jevtić

