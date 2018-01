PRIJATELJSTVO Si Đinping Nikoliću: Pozdravite Vučića

Član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine zadužen za međunarodnu saradnju Jang Điječi zamolio je predsednika Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje s Rusijom i Kinom Tomislava Nikolića da prenese iskrene pozdrave predsednika Si Đinpinga predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Srbija daje veliki doprinos sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Mi to veoma cenimo i verujemo da će se naši odnosi dalje razvijati. Predsednik Si vrednuje odnose i lično prijateljstvo koje ste godinama uspostavljali, njegova lična želja je bila da vas u Pekingu ugostimo kao zaista iskrenog prijatelja i za to me je lično zadužio, uz obavezu da vam prenesem njegove najsrdačnije pozdrave - kazao je Jang Nikoliću u Pekingu.



Nikolić je naglasio da je Srbija jedina država koja je formirala Savet za saradnju s Kinom i da to mnogo govori o želji i realnoj potrebi neprekidnog kontakta naših naroda, kao i daljeg unapređenja odnosa u svim sferama.

