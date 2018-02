DODIK PONOSAN NA SARADNJU SRBIJE I SRPSKE: Gradi se regionalna stabilnost, bez provokacija i teških reči

Moratorijum na teme iz prošlosti sa Hrvatskom pokazuje da Srbija ima snage i potencijala da donese odluku koja je važna za regionalnu stabilnost , kaže predsednik RS Milorad Dodik.

foto: Beta/Miloš Miškov

"To je korisna politika za regionalnu stabilnost. Pokazuje da Srbija ima snagu i potencijal da donese takvu odluku, za razliku od drugih koji ne mogu da žive bez provokacija i teških reči", rekao je Dodik.

On je dodao da će ipak zadržati za sebe mogućnost da može da reaguje jer ga, kako je rekao, ne obavezuje odluka Vlade Srbije. Upitan da li je moguće da se u BiH donese takva odluka on je rekao: "Ukoliko se drugi toga budu pridržavali i mi ćemo to učiniti". Kako kaže, morao je da reaguje na mrtvačku glavu koja je osvanula na ambasadi Srbije u Sarajevu.

foto: Beta/Miloš Miškov

"Na poziv na likvidaciju Srba ne možete da ostanete imuni. To je nama jača poruka, ojačanje saznanje da je BiH neuspešna zemlja", naglasio je on.

Govoreći o poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj on je naglasio da je važno što je bez oklevanja otišao tamo gde treba da rese pitanja od interesa ne samo za Srbiju, već za Srbe koji žive u Hrvatskoj.

"To nama daje određenu snagu i uverenja da je Srbija tu. Sa stanovišta Srbije pokazana je odlučnost da se gradi regionalna stabilnost i mir i da u tom pogledu Srbija prednjači na čelu sa predsednikom Vučićem", pojasnio je Dodik.

foto: Marina Lopičić

Pojašnjava i da je Srpska i Srbija imaju najbolju saradnju u ovom momentu, što nije bio slučaj u prethodnom periodu.

"To nismo imali do sada. Mi smo u BiH bili prepušteni u ranijoj fazi odlukama koje je Milošević u naše ime donosio, kasnije pritisnuti međunarodnom zajednicom", naglasio je on.

