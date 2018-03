ANA BRNABIĆ: Moj odnos sa Vučićem je odličan, jako puno se konsultujem s njim. Ne znam nikog ko bolje poznaje Srbiju i njene građane

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da joj ne smetaju prozivke da je produžena ruka Aleksandra Vučića, da Vučić nikada nije postavio pitanje njenog hrvatskog porekla niti njene seksualne orijentacije, a da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji.

"Glavni politički cilj Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, a u ekonomskom smislu moj cilj je rast bruto društvenog proizvoda", rekla je Brnabić u intervjuu Hrvatskoj radio televiziji.

"Moj odnos sa predsednikom Vučićem je odličan. Jako puno se konsultujem s njim. Ne znam nikog ko bolje poznaje Srbiju, njene građane, i geografski svako mesto u Srbiji , budžet Srbije,.. Za 30 sekundi može da izračuna kakav će efekat na budžet imati povećanje penzija od pet odsto", rekla je Brnabić u razgiovoru za HRT koji je obavljen u Beogradu.

Ona je istakla da joj ne smetaju mi prozivke da je Vučićeva produžena ruka.

"Nisam osoba koja se naročito obazire na takve prozivke. Znam ko sam i šta sam. Rezultati će ostati iza mene. Ako ne ostanu rezultati onda su oni bili u pravu. Rezultati su jedini koji govore, i to je moj jedini cilj",rekla je Brnabić, i dodala: "Ja se svojih korena ne stidim. Nemam šta da krijem. Drago mi je što predsednik Vučić nikad nije rekao: jao tebi je deda iz Hrvatske, možda to ne bi bilo politički dobro ili pametno, kao što ga nije zanimala moja seksualna orijentacija. On je rekao: mislim da možemo, da imamo šansu da uradimo dobre stvari zajedno za Srbiju, razmišljaj o svom poslu, nemoj da se obazireš na medije i na kritiku, samo radi. Nadala sam se da ćeje imenovanje možda moći da relaksira odnose Srbije I Hrvatske"

Govoreći o Srbiji između Rusije i Evropske unije, Brnabić je naglasila da

"Srbija ne sedi ni na ruskoj stolici, ni na američkoj stolici, ni na evropskoj stolici. Srbija sedi na svojoj stolici, a EU je strateški cilj Srbije".

Upitana da li su vlade Srbije I Hrvatske počele da rešavaju problem nestalih osoba, Brnabić je odgovorila: "Posle posete predsednika Vučića Hrvatskoj, i on i predsednica Republike Hrvatske su imali sastanke sa porodicama nestalih. To mora da su bili jako teški sastanci. Drago mi je da će vaš ministar pravde posititi Beograd, najverovatnije 23. marta, gde će razgovarati sa ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović i verujem da će posle toga to biti spušteno na nivo radne grupe i da nekako krenemo da radimo na tome da se to rašpava što pre".

Na pitanje o granici na Dunavu između Srbije i Hrvatske, Brnabić je odgovorila da je "generalno zadovoljna efikasnošću kojom su dve vlade počele da rade posle susreta dva predsednika u Zagrebu".

"Jutros smo na sednici Vlade usvojili sastav delegacije za vođenje pregovora o utvrđivanju granične linije između Hrvatske I Srbije. To je efijkasno rešavanje stvari. I nadam se da ćemo u lokviru međudržavne komisije to efijkasno rešiti, u roku od dve godine, i da nećemo morati da idemo na arbitražu".

Kurir.rs/Fonet

