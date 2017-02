DAČIĆ O TOMINOJ KANDIDATURI: Vučić ne sme da odustane, Nikolić je naš protivnik

Lider SPS Ivica Dačić pozvao je Aleksandra Vučića da ostane pri svojoj kandidaturi za predsednika Srbije, jer je to jedini način da država ostane stabilna, a za kandidaturu Tomislava Nikolića kazao je da se on ovim stvrstao na stranu Vučićevih političkih protivkandidata.

- Ako se Nikolić kandiduje, u čemu je njegova razlika u odnosu na Sašu Jankovića, Vuka Jeremića ili neke druge protivkandidate, jer je njihov glavni cilj ne samo da Vučić padne i što se traži njegova glava, nego što je Vučić personifikacija današnje vlasti i politike koja se sprovodi - istakao je Dačić.

- E 'ajde da vidimo šta će Nikolić bez Vučića. Jedva čekam da vidim! - kazao je Dačić.

On je istakao i da, bez obzira na Nikolićevu kandidaturu, parlamentanih izbora ne treba da bude.

Dačić je objasnio da je upravo to sramota, jer je sramotno da se Nikolić svrsta na stranu protivnika Vučića i SNS.

On je naveo da, "ako pogledate društvene mreže i saopštenja određenih političkih grupacija videćete da je opozicija oduševljena ovih Nikolićevim potezom".

"A baš me zanima ko će od njih da glasa za Nikolića na izborima? Navode neki izvor iz SNS. Kakav izvor? Pa oni su svi jednoglasno za Vučića i neće da pozdrave tu kandidaturu. To je direktan udar na sNs i Vučića. Siguran sam da će rezultat njegove kandidature biti nikakav, osim da će pomoći onima koji su protiv Vučića, ali bezuspešno. Ako neko misli da će konglomerat Nikolića, Jankovića, Jeremića, Čanka da određuje stabilnost Srbije, od toga nema ništa", uveren je Dačić.

Lider SPS za Pink ističe da je Vučićeva pobeda najbolja za Srbiju i da nikako ne sme da odustane, a na navode da mu se tako ulaguje kako bi za uzvrat dobio premijersko mesto, odgovara da su to "čiste gluposti".

"Ja sam već bio premijer, to mi nije neostvareni san. Zamislite da se sad ja kandidujem za predsednika, a ovamo kao podržavam Vučića. Time bih narušio snagu vladajuće koalicije, to je i moralno pitanje. Ja sam već jednu Vladu dogovoarao sa Nikolićem, pa kad se on posle založio za vanredne izbore, ja sam ga pitao: "Jesmo se tako dogovorili?" A on meni kaže: "Pa nisam ti ja obećao da će to trajati 4 godine." Toliko o emocijama u politici. Njegov potez sada je sramotan, ali ajde da vidimo sad koliko ko ima podrške", zaključuje Dačić.

Autor: EPK,Foto: Dado Đilas