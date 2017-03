DRAMATURG PROKIĆ Kad govori kao Beli to je dobro, a kad govori kao Luka Maksimović to ne vredi ništa Politika 14:08, 21.03.2017. 1

BEOGRAD - Dramaturg Nenad Prokić ocenio je danas da Ljubiša Preletačević Beli nije rešenje, već opomena. Prokić je ocenio da kada taj kandidat govori kao Beli "to je dobro, a kad govori kao Luka Maksimović - to ne vredi ništa" i primetio da Beli nije "rešenje, to je samo opomena".