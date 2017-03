GDE SU BILI, ŠTA SU RADILI: Aktivnosti predsedničkih kandidata

Saša Janković

VELIKI JAZ IZMEĐU BOGATIH I SIROMAŠNIH



Predsednički kandidat Saša Janković izjavio je juče u Somboru da Srbi nisu omražen narod u regionu i svetu, kako pojedini nastoje to da prikažu, „uz potenciranje konflikata koji ne postoje“.

- Sve te konflikte zapravo prave oni koji nas drže kao taoce svoje nesposobne politike. Niko nas ne mrzi! Putujem po zemljama u regionu godinama i znam da je tako - rekao je Janković.

- Uprkos stalnim obećanjima vlasti, Srbija i dalje ostaje zemlja u kojoj lekari biraju između besparice, mita i odlaska iz zemlje - kazao je on, ukazujući da je, prema podacima Evrostata, Srbija zemlja s najvećim jazom između bogatih i siromašnih u Evropi.



Aleksandar Popović

STOP IZGRADNJI AUTO-PUTA DO DRAČA



Predsednički kandidat DSS Aleksandar Popović izjavio je da je izgradnja auto-puta do albanske luke Drač ekonomski i politički pogubna i da nije potrebna Srbiji, već velikoj Albaniji.

- DSS zahteva od Vlade hitan prekid svih aktivnosti na realizaciji ovog projekta - kaže Popović.



Lj. Preletačević Beli

PREDSTAVIO PREDIZBORNI SPOT



Predsednički kandidat Luka Maksimović, alijas Ljubiša Preletačević Beli, snimio je novi spot za predsedničku kampanju u kom otkriva predskazanje o njegovoj pobedi. Sporedni lik u spotu je Milan Tarot, koji tumači karte. Video počinje rečima: „Beli čovek plavih očiju probudiće Srbiju“. Tarot je Belom u kartama video procenat glasova koji će osvojiti: „23,17 i 53,46“.



Boško Obradović

SRBIJA ĆE BITI EVROPSKI JAPAN



Predsednički kandidat Dveri Boško Obradović poručio je da je budućnost Srbije u IT.

- Biću srpski predsednik koji će pružiti punu podršku domaćem IT sektoru. Država mora da uloži u visokoobrazovane kadrove za buduće savremene informacione tehnologije. Uveren sam da Srbija može biti evropski Japan - rekao je Obradović.



Miroslav Parović

OD SRBIJE NEĆEMO PRAVITI LAKRDIJU



Kandidat za predsednika Srbije Miroslav Parović izjavio je da je temelj srećnog i uspešnog društva međusobna saradnja.

- Treba da se razgovara o tome kakvu državu želimo, kako da bude organizovana i uređena. Kada shvatimo da nam ona takva treba, dolazimo do toga da tu državu treba braniti, a ne se s njom sprdati - rekao je on u Beloj Crkvi.

Nenad Čanak

DECENTRALIZOVANA SRBIJA BIĆE PRAVEDNIJA



Kandidat za predsednika Srbije Nenad Čanak izjavio je da život građana jednako vredi u svakom delu Srbije.

- Pravo na određene medicinske usluge i lečenje ne sme biti privilegija samo stanovnika velikih gradova, s Beogradom na čelu. Potrebno je obezbediti ravnomeran razvoj celokupnog zdravstvenog sistema i jednaku dostupnost zdravstvene zaštite na teritoriji Srbije, svim građanima Srbije. Samo decentralizovana Srbija će biti pravednija - smatra lider Lige socijaldemokrata Srbije.

Saša Radulović

BITNO JE DA SVI IZAĐU NA IZBORE



Predsednički kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović u intervjuu za jedan zaječarski portal rekao je da su predstojeći predsednički izbori referendum protiv Vučića i da je ušao u predsedničku trku u želji da poveća izlaznost na izborima i oslabi protivnika.

- Bitno je da ljudi izađu na izbore. Pomenuo bih i važnost kandidature Luke Maksimovića Belog. Naime, on animira deo biračkog tela koji ne bi izašao na izbore da se on nije kandidovao. Postoje razne priče o rasipanju glasova. Nema rasipanja glasova, bitno je da ljudi izađu na ove izbore - rekao je Radulović u Zaječaru.

Vojislav Šešelj

KONTROLISAĆU SVE TRI GRANE VLASTI



Predsednički kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj obišao je više vojvođanskih opština. On je u razgovoru sa građanima istakao da bi, ukoliko postane predsednik Republike, kontrolisao sve tri grane vlasti u okviru ustavnih ovlašćenja.



Šešelj je objasnio kako bi kontrolisao zakonodavnu vlast.

- Svaki put kada smatram da Narodna skupština nije izglasala dobar zakon, taj zakon bih sa primedbama vraćao na ponovno glasanje i obaveštavao javnost o tom postupku. To je ustavna kontrola vlasti - rekao je Šešelj.



On je naglasio da bi posebno vodio računa o tome koja lica bi predlagao za sudije Ustavnog suda.

Autor: Foto: Damir Dervišagić,Foto: Nebojša Mandić,Foto: Dragana Udovičić,Foto: Zorana Jevtić