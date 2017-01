IVICA DAČIČ: Promena politike Srbije prema Rusiji i Kini bila bi samoubilačka

Dačić je rekao da Srbija ne vodi politiku balansiranja izmedju Zapada i Rusije već štiti svoje nacionalne i državne interese i da neće menjati politiku prema Rusiji i Kini sve dok to budu jedine zemlje koje u Savetu bezbednosti UN štite njene interese.

Dodajući da je Srbiji "suđjeno da bude u EU", jer nije u Aziji već u Evropi, Dačić je rekao da će kada postane članica EU i Srbija biti pitana za spoljnu politiku Unije, ali da bi sada bilo "samoubilački" da menja politiku prema Rusiji ili Kini.

"Oni su stavili veto, Rusija, na rezoluciju o Srebrenici. Staviće veto ukoliko neko predloži članstvo Kosova u UN i sad mi treba da glasamo za nešto čime se osudjuju Rusija ili Kina. Da li je to normalno? Ili, bio je juče ambasador Irana ovde. Mi sad treba da jurimo i molimo Iran da ne prizna Kosovo, ali smo redovno glasali protiv Irana. E, više ne glasamo protiv Irana. To je ta promena naše politike", rekao je Dačić.

"Niko nama ne može da zameri da branimo Srbiju. Jedino ako neko misli da treba da udjemo u EU razarajući Srbiju, što ... niko ne treba da misli... Kada Velika Britanija, SAD, Francuska, Italija i ostali, kada to budu zemlje s kojima možemo da zaštitimo naše nacionalne i državne interese, onda možda možemo da gledamo drugim očima na sve ove probleme. Sve do tada, dok su jedine zemlje koje mogu da zaštite naše interese Rusija i Kina na tom nivou Saveta bezbednosti, bilo bi samoubilački da menjamo našu politiku", rekao je Dačić.

Na pitanje koliko će Srbija moći da vodi politiku balansiranja izmedju Zapada i Rusije s obzirom na želju da udje u EU, Dačić je rekao da nije reč o balansiranju, već o očuvanju "nacionalnih i državnih interesa".

"Uopšte to nije politika balansiranja, to je naš put, pa i Sveti Sava je govorio o tome. Mi (smo) Zapad na Istoku, Istok na Zapadu. Šta da radimo kada nam je to geostrateška pozicija? Mi idemo ka EU, ali pri tome želimo i da sačuvamo naše nacionalne i državne interese. To je potpuno legitimno", rekao je Dačić.

On je rekao da Srbija želi u EU, ali i naveo da su interesi nekih zapadnih zemalja suprotni interesima Srbije. Dačić je rekao i da bi Srbija na medjunarodne odnose mogla i drugačije da gleda kada bi vodeće zapadne sile bile zemlje s kojima Srbija može da saradjuje na zaštiti svojih interesa.

"Nemoj da nas je sramota da štimo i branimo Srbiju, to treba da bude najveći ponos. Mi smo došli u situaciju da treba da se pravdamo svakome ovde u Srbiji, svakome ko je ekspozitura zapadnih zemalja koje imaju drugačije nacionalne i državne interese. Oni su suprotstavljeni našim interesima. A to ništa nije tragično, to je realnost dok ne napravimo neke bolje odnose", rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je saradnja s odlazećim državnim sekretarom SAD Džonom Kerijem bila dobra, ali da se nada poboljšanju odnosa s administracijom novog predsednika Donalda Trampa.

"Mislim da je tragično što su naši odnosi pali na taj nivo da je na kraju bilo i bombardovanje. Moramo da tražimo zajednički imenitelj i nadam se da ćemo to moći da promenimo s novom administracijom, jer, iskreno rečeno, Klintonova administracija i Bila i Hilari, svih ovih godina su se samo trudile da opravdaju svoju politku iz 90-ih. Mi ne tražimo da neko osudjuje tu politiku, ali tražimo da idemo dalje ali ne na starim fajlovima koji su više istrošeni. Moraju da se nalaze novi imenitelji. Srbija se promenila, isto tako su se promenile i SAD", rekao je Dačić.

On je dodao da se mora naći zajednički interes radi mira, stabilnosti i bezbednosti u regionu.

"Srbija će najviše u to uložti, najviše će biti terana na kompromis i mi smo toga svesni, jer smo najveći narod i najveća država i mi smo na to spremni, samo nismo spremni da mi uvek platimo cenu dvostrukih standarda medjunarodne zajednice na štetu naših državnih interesa", rekao je Dačić.

Šef srpske diplomatije ocenio je da su proteklu godinu u svetu obeležili Bregzit i pobeda Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD što će izazvati "tektonske" promene u medjunarodnoj politici koje Srbija treba da prati."Na medjunarodnoj sceni godinu su obeležili Bregzit i pobeda Trampa u Americi. Ne samo zbog toga što su te dve zemlje izuzetno značajne, već i zato što će to umnogome definisati neku globalnu strategiju i Velike Britanije i cele EU, ali i SAD. To izaziva tektonske poremećaje u spoljnoj politici. EU sada ima mnogo više tih unutrašnjih problema koji znače potrebu za raspravom o načinu funkcionisanja i organizacije same EU, kako bi se sprečilo da i druge zemlje krenu putem izlaska iz EU", rekao je Dačić.

On je ocenio da će Bregzit i Trampova pobeda verovatno dovesti i do drugih promena, poput pobede desničarskog kandidata na izborima u Francuskoj."Doći će verovatno do redefinicije globalne spoljne politike", rekao je Dačić navodeći da Tramp najavljuje novu poziciju SAD u svetu - manje intervencionizma, uspostavljanje bližih odnosa s Rusijom, zaoštravanje odnosa s Kinom.

"Znači Srbija mora da prati sve te tokove i da jednostavno ne bude iznenadjena promenama koje se dešavaju u svetu", dodao je.Kao "značajne pomake" za Srbiju na spoljnopolitičkom planu u 2016. Dačić je izdvojio razvijanje odnosa s "nizom najvećih zemalja" - od Rusije i Kine pa do SAD, Velike Britanije, kao i nastavak puta ka EU, dok neuspeha "ni loših trenutaka" u spoljnoj politici Srbije protekle godine, kako je naveo, nije bilo.

"Mislim da je naš najveći uspeh što mi danas imamo mogućnost da razvijamo dobre odnose s nizom najvećih zemalja. Od Rusije i Kine pa do SAD, Velike Britanije, da nastavimo naš put ka EU, bez obzira što smo suočeni s brojnim uslovljavanjem odnosima nekih naših suseda prema nama, naročito Hrvatske, ali i stalnim uslovljavanjem napretkom u dijalogu s Prištinom, za šta Srbija ne snosi odgovornost, jer najveći problem u implementaciji briselskog dijaloga je na albanskoj strani, jer oni ne implementiraju ono što je suština briselskog dogovora", rekao je Dačić.

Kao veliki izazov u sledećoj godini Dačić je naveo očuvanje pozicija zemalja širom sveta po pitanju nepriznavanja nezavisnosti Kosova, pošto je Priština "u stalnoj ofanzivi".

"Sledeće godine se očekuje ponovo Generalna skupština Uneska. Očekuje se da će Kosovo ponovo istaći svoj zahtev za prijem. Mi ćemo ispočetka voditi tu našu borbu u neravnopravnim uslovima, dok će oni nastupati sa velikom podrškom, logističkom i svakom drugom, nekih zapadnih zemalja i islamskih zemalja", rekao je Dačić.

Autor: Agencija BETA,Foto: Marina Lopičić