LJAJIĆ O IZBORIMA: Kao nikad do sada možete da glasate i za humoristične kandidate Politika 10:32, 17.03.2017. 15

Ljajić je rekao i da se nada da neće biti drugog kruga, ali i da nema nikakve egzaktne procene osim utiska i osećaja.

"Neće to biti, naravno, nimalo jednostavno, imate pored Vučića još desest kandidata i prvi put široku lepezu - možete da glasate za građanske kandidate i za nacionalne i nacionalističke, a imate mogućnost, kao nikada do sada, da glasate i za humoristične kandidate.

Prema tome, ljudi će zaista birati ono što im je srcu drago i to je dobra stvar ovih izbora - širok politički meni izbora za predsednika Srbije", kaže Ljajić.

Foto: Dragana Udovičić

Na pitanje ko je najozbiljniji Vučićev rival, Ljajić odgovara da ako se sad gledaju društvene mreže i ova medijska histerija, ispada da Preletačević zauzima to drugo mesto. "Šalu na stranu, kroz istraživanja sam imao prilike da vidim da je Janković drugi, Preletačević se primiče trećem mestu ali ne znam koliko je sve to relevantno. Očito je, međutim, da imamo jednu novu pojavu, što može da bude svima nama simpatično i zabavno, ali to jeste fenomen. Srbija nije nikakav specifikum.U Italiji je jedan komičar osvojio 20 odsto glasova, dobio gradonačelnika Rima i ozbiljno pretenduje da osvoji vlast u čitavoj Italiji na jednoj zabavno-populističkoj priči", podseća Ljajić.

"To apsolutno govori o krizi demokratije, institucija i o nezadovoljstvu sa političkim strankama i političkom elitom i na vlasti i u opoziciji. Ako neko kao Preletačević uspe da zaokupi toliko pažnje i verovatno pretenduje na zavidan broj glasova, kako se već najavljuje, to govori o ozbiljnom nezadovoljstvu i krizi koja postoji u društvu i to jeste jedan signal za uzbunu. Moramo svi da se preispitamo", ukazuje Ljajić.

Obrazlažući zašto je odustao od svoje kandidature za predsednika Srbije i podržao premijera i predsednika SNS, Ljajić kaže da mu nije žao zbog odustajanja zato što ovo nije vreme za eksperimente i strančarenje.

"Za SDPS svakako bi bilo bolje da smo imali svog kandidata zbog vidljivosti i naše političke prepoznatljivosti, ali nismo imali pravo na tu vrstu luksuza da u jednoj ozbiljnoj političkoj situaciji u kojoj se nalazi i zemlja i čitav region, mi kalkulišemo i bavimo se vlastitom strankom. Zato smo se odlučili da podržimo zajedničkog kandidata koalicije, i to kandidata koji ima najveće šanse da pobedi na ovim izborima", kazao je Ljajić.

(Tanjug/Sputnjik)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragana Udovičić