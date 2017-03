MILOŠEVIĆ NAREDIO JOVICI STANIŠIĆU DA UBIJE KARADŽIĆA: Radovan se izvukao u poslednjem trenutku!

Roberts je u ntervjuu za sajt fakulteta The London School of Economics and Political Science,na kome povremeno predaje, rekao da je taj zadatak Milošević poverio tadašnjem šefu SDB Jovici Stanišiću nakon što su vlasti Republike Srpske uzeli pripadnike UN za taoce.

Sve ovo dešavalo se tokom leta 1995, a Roberts kaže da je lično išao kod Miloševića i rekao mu da mora izvršiti pritisak da se "plavi šlemovi" oslobode. Milošević je ratne lidere Republike Srkske, prepričava Roberts, tad nazvao "ludacima".

Roberts se tim povodom nakon nekoliko dana ponovo sastao s Miloševićevićem, da se vidi dokle se stiglo s oslobađanjem vojnika UN.

- Šaljem Jovicu Stanišića, šefa tajne policije, da se sastane sa Karadžićem i da osigura oslobađanje tih vojnika – rekao mu je Milošević.

Na pitanje koju je poruku poslao preko Stanišića, Milošević je odgovorio:

- Ako ne oslobode te vojnike, moraću ga ubiti – odgovorio mu je Milošević.

Roberts svedoči da je u tom trenutku, budući da je Srbija bila pod sankcijama, Milošević jednostavno morao nešto učiniti za razliku od ranijih situacija.

Što se tiče Miloševićevog odnosa sa liderima RS, Roberts je kazao da je Milošević smatrao da "mi ne trebamo ništa imati sa njima i da bi on trebalo da bude jedina osoba koja će pregovarati s njima".

- Pretpostavljam da je i bio upravu, budući da se na kraju to tako i završilo. Na sastanku leto 1995. godine, kad je Miloševiću sve to sa bosanskim Srbima dojadilo, Milošević ih je sve sabrao u Beogradu i rekao im da moraju prihvatiti da će on od tog trenutka voditi pregovore i da će, čak i ako se oko nečeg ne slažu, njegov glas biti presudan. Kad sam kasnije pitao Nikolu Koljevića (potpredsednika RS) zašto su to prihvatilo, on mi je rekao: 'Pa nismo imali izbora' – kazao je Roberts.

Milošević žalio što je previše verovao ljudima Roberts tvrdi da je Milošević više puta "pokazao znakove kajanja", a na Robertsovo pitanje za čim najviše žali, Milošević je rekao da "najviše žali što je previše verovao ljudima". Tvrdi i da mu je Milošević više puta govorio da žali za tim što nije imao veću podršku Amerikanaca, što je očekivao, počevši od godišnjice bitke na Kosovu Polju 1989. kad je na proslavu odbio doći poslednji američki ambasador u SFRJ Voren Cimerman.

Dalje je naveo da su lideri RS Srba "podvili repove da bi im se potom u Dejtonu, nakon pregovora u kojima je u potpunosti sa srpske strane pregovarao Milošević, samo saopštili rezultati".- Kad je Momčilo Krajišnik video kartu koja je dogovorena, bio je toliko šokiran da je pao u nesvest – tvrdi Roberts.(E. P. K.)

