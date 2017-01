Mladen Šarčević: Postignuta saglasnost, odblokirano Poglavlje 26

- To je poglavlje koje je zvanično u Briselu otvoreno i to je poglavlje koje se istovremeno zatvara. Treba da bude sednica u Briselu i da se zvanično kaže, sada je to još uvek u nezvaničnoj formi. Kao i poglavlje 25 i poglavlje 26 se istovremeno otvara i zatvara. Oko ovog poglavlja bilo je raznih problema, ali su oni prevaziđeni još pre mesec dana i sada je samo ostalo da se u nekom redovnom ciklusu, formalna procedura završi, a suštinska je dogovorena i prevaziđena - rekao je Šarčević.

Podsetimo, sve zemlje, uključujući i Hrvatsku, složile su se da više nema prepreka da ovo poglavlje bude otvoreno i odmah i privremeno zatvoreno.

Autor: S. Đurić,Foto: Zorana Jevtić