NIKOLIĆ O ODNOSU SA VUČIĆEM: Imali smo dogovor da me podrži za predsednika!

Hoćete li nam reći, ekskluzivno, na šta je spreman i oko čega se vi to niste ili jeste dogovorili? Govori se o trgovini, govori se o tome da ste tražili ovo ili ono, da Vam on ne da i neće dati, neće dozvoliti… Šta je zapravo dogovoreno?

Foto: Aleksandar Jovanović

— Aleksandar je otvoreno pisao da smo mi zajedno postigli sve ove rezultate, da treba i dalje da nastavimo da radimo zajedno i da je on spreman da podrži i sprovede svaku moju političku inicijativu, i da pritom misli na svaki moj konkretan predlog za dalju saradnju. Ja sam onda njemu napisao šta ja mislim da je nastavak naše dalje saradnje i sad vam otvoreno kažem — to su bile samo dve varijante: jedna je bila da se ja kandidujem za predsednika, a on da me podrži, druga da se on kandiduje i da ga ja podržim, s tim što onda sa pravom očekujem da se vratim na funkciju predsednika Srpske napredne stranke i da mi poveri mandat kao predsedniku SNS-a za sastav nove Vlade, koja bi ostala bez premijera njegovim izborom za predsednika. Dakle, ništa što ja nisam uradio za njega.

Autor: Sputnjik