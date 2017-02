Vuk Jeremić: Vlast pokušava da skrene pažnju s egzistencijalnih problema

Kada hoćete da zamaglite ono što se dešava, a to je da nezaposlenost raste, napravite tenziju sa Kosovom, a ne postoji ni jedan jedini razlog da se to dešava sada, izjavio Jeremić

BEOGRAD - Budući predsednički kandidat Vuk Jeremić ocenio je večeras da je to što se u poslednjih nekoliko nedelja dižu tenzije oko Kosova direktna koordinacija Hašima Tačija i Aleksandra Vučića i to zbog predstojećih izbora u Srbiji.

"Kada hoćete da zamaglite ono što se dešava, a to je da nezaposlenost raste, bez obzira šta govore fingirane statistike, i da iz ove zemlje desetine hiljada mladih i radno sposobnih ljudi beži glavom bez obzira, onda pre predsedničkih izbora napravite tenziju sa Kosovom, a ne postoji ni jedan jedini razlog da se to dešava sada", rekao je Jeremić odgovarajući na pitanja gradjana Zaječara.

Jeremić, koji je i predsednik Centra za medjunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD), ukazao je da je takav način ponašanja već poznat na ovim prostorima, jer su se tako ponašali Slobodan Milošević i Franjo Tudjman devedesetih kada su želeli da učvrste svoju vlast na period od deset godina, što se i dogodilo, navodi se u saopštenju.

"E sada Tači i Vučić žele da učvrste svoju vlast za narednih 10 godina. Kada su u Briselu zdrave se i dogovaraju iza zatvorenih vrata, a kada se vrate drže dramatične sastanke – u našem slučaju premijer leti helikopterom u Rašku i poziva gradonačelnika sa severa na konsultacije", rekao je Jeremić.

On je rekao da ne zna odakle novac kojim se plaćaju strani savetnici premijera, ali da mu je izbor savetnika više nego problematičan.

"Kada imate savetnike kao što je Toni Bler, ne treba da vas čudi zašto premijer jedne zemlje odluči da ode u Ameriku i mesec dana pre pobede Donalda Trampa se aktivno uključi u kampanji Hilari Klinton", rekao je Jeremić.

Jeremić je rekao da Blerovi saveti ne mogu biti u interesu zemlje, jer je bivši britanski premijer dobro pokazao šta misli o Srbiji 1999. godine.

