Vučić: Živ se pojedoh zbog Kliničkog centra Niš

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da ga je najviše pogodilo to što će KC Niš biti završen tek za nekoliko meseci.

foto: Dragana Udovičić

"Živ se pojedoh zbog toga i ne mogu da razumem Ministarstvo zdravlja i to što nisu 'spavali' u Nišu. Terao bih ih da lopatu po lopatu unose. Neko će reći da se to tako ne radi, ali, radi se tako. Tako sam radio i pola stvari je završeno brže i na vreme. To mi je najkrivlje", rekao je Vučić.

On je poručio da nije zadovlljan iskorišćavanjem novca za kapitalne investicije u svim ministarstvima.

"Svi misle da je to samo u Ministarstvu građevinarastva, ali nije, tamo je samo jednim delom. To je pitanje za sva ministarstva. Ne možemo da se izlečimo boljki, tendera, nabavki", rekao je Vučić.