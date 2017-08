U SRBIJI SUTRA PRETEŽNO SUNČANO: Temperatura do 30 stepeni!

U Srbiji će sutra posle svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano, s temperaturom do 30 stepeni, saopštio je Repubički hidrometeorološki zavod.

Duvaće uglavnom slab vetar, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od sedam do 14 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.

I u Beogradu će sutra nakon svežeg jutra tokom dana biti sunčano, uz slab vetar. Jutarnja temperatura biće oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će tokom celog perioda biti pretežno sunčano i postepeno toplije, s maksimalnom temperaturom znatno iznad proseka, u većini mesta od 32 do 36 stepeni, samo se u utorak očekuje prolazno naoblačenje i manji pad temperature, ponegde s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak, 24. avgust: Nastavlјa se period s povolјnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Osobama s varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima se savetuje izvestan oprez.

Meteoropate mogu osetiti blažu glavobolјu.

Kurir.rs/Beta

