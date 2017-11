OVO JE VANDALIZAM: Protest u Vranju zbog srknavljenja spomenika majstoru trube!

U znak protesta zbog skrnavljenja spomenika majstoru trube Bakiji Bakiću danas su se okupili članovi društva “Bakija Bakić” i žitelji Gornje Čaršije naselja gde je spomenik podignut.

Spomenik majstoru trube Bakiji Bakiću, oskrnavljen je u noći između 20. I 21. novembra odsecanjem donjeg dela trube . Pretpostavlja se da je to urađeno bonsekom, ali je čudno da niko u okruženju nije ništa čuo.

Policija je izvršila uviđaj. Meštani koji stanuju u blizini trga gde se spomenik nalazi prema izjavama koje su dali nisu čuli ništa. Kamere kladionica koje se nalaze u blizini ne hvataju taj ugao, pričaju stanovnici Gornje Čaršije jednog od najstarijih naselja u Vranju. Spomenik je izrađen u leguri mesinga i postavljen 2006. godine.

Zoran Asanović, predsednik društva „Bakija Bakić“, smatra da je skrnavljenje spomenika vandalizam, koji možda ima i političku pozadinu, pokušaj da se udari na zdrav odnos , da se naruši mir između građana, Vranja, između Roma i ostalih nacionalnih zajednica .

On je apelovao na nadležne organe policiju i pravosuđe da što pre pronađu počinioce i da im se izrekne adekvatna kazna i da ubuduće ne bude ovakvih slučajeva kojima su zgroženi svi i Romi i ostali građani Vranja. Spomenik Bakiji Bakiću podignut je 2006. na dan smrti velikog trubača 16.oktobra, na inicijativu tadašnjeg prvog čoveka Vranja Miroljuba Stojčića.

Odluka je bila da se on postavi u Gornjoj Čaršiji odakle Bakija i potiče usred romske mahale, kako bi se izrazila zahvalnost velikom umetniku i trubaču.Od tada do danas spomenik je stajao i nije smetao nikome.

„Bakija je bio jedan od najeminentnijih trubača na ovim prostorima, dobitnik brojnih prestižnih nagrda, „majstor trube“ u Guči koj je svojom trubom uveseljavao ne samo Vranjance nego i ljude van granica Srbije .On je održavao tradiciju meraka i sevdaha u našem gradu i mala je verovatnoća da će doći neko da ga zameni„ kaže Asanović i dodaje da se na spomeniku vidi da su počinioci pokušavali da i na drugim mestima iseku delove, ali verovatno nisu imali vremena, ili ih je neko video. Stojčić kaže da o tome koliki je majstor Bakija bio, govore kompozicije I dela koje je ostavio iza sebe.

“Svi su sa oduševljenjem prihvatili ideju da se Bakiji podigne spomenik, napravljen je sredstvima donatora, lokalna samouprava tada nije učestvovala u izgradnji spomenika. To govori da je Bakija Bakić zaista kao čovek bio jedna vranjska veličina. I nismo ni mogli da sanjamo da će se ovo desiti. Moje je veliko žaljenje I čuđenje što je do toga došlo da neko na jedan drzak I nepristojan način iseče i odnese deo trube Bakiji Bakiću. To je presedan, ali moram da kažem, jer sam ovde I u svojstvu čoveka koji je na čelu Komisije za spomenike, nazive ulica I zaštitu kulturnog nasleđa grada Vranja, da ovo nije prvi put I da odavde šaljemo apel nadležnim institucijama da pokrenu celovitu akciju da se ovo više ne dešava na prostoru grada Vranja”, kazao je Stojčić.

On je ukazao da su oskrnavljeni I drugi spomenici u gradu.

“Imali smo takav slučaj sa obaranjem spomenika velikanu Borisavu Stankoviću, ukradena su slova na Spomeniku revolucije, Ocu Justinu Popoviću”. Stojčić kaže da sada treba videti da li postoji mogućnost da šteta bude sanirana I da se ponovo postavi taj deo trube. U znak protesta kompozicijom koju je svojevremeno svirao Bakija Bakić, sa mesta gde se nalazi spomenik u Gornjoj Čaršiji , poslata je poruka u smislu šire borbe za očuvanje kulturnog nasleđa grada Vranja . Kompoziciju “neka cvatu bele ruže ” izveo je na trubi Nenad Mladenović.

Spomenik Bakiji Bakiću koga mnogi u Vranju, ali i van njega smatraju najvećim trubačem kojeg smo ikada imali, delo je vajara Stanimira Pavlovića.

Vrednost spomenika je preko 10.000 evra.

