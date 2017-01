LEDENI TALAS ISPRAZNIO ZALIHE: Jagma u Nišu za drvetom i ugljem

Komercijalni direktor stovarišta "Monikom" (Monicom) Slaviša Stojković kazao je da u toku dana prodaju i 50 tona uglja i to ne samo kupcima iz Niša već i iz okolnih mesta.

"Mnogi naši kupci sada kupuju ugalj u džakovima, jer ne mogu da sačekaju da im ga prevezemo kamionom. Ima i ljudi kojima je toliko hitno da dodju taksijem po dva džaka uglja", istakao je Stojković.

Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, džak od 30 kilograma mrkog uglja košta 720 dinara, a džak od 20 kilograma lignita 420 dinara.

"Uglja za sada imamo sasvim dovoljno na zalihama, ali postoji problem u nabavci u samim rudnicima jer su mnogi kopovi zaledjeni", rekao je Stojković.

On je dodao da cene na stovarištima, uprkos povećanoj tražnji, nisu menjane tako da se tona uglja za loženje kotolova kreće od 10.000 do 16.000 dinara, a tona uglja za loženje šporeta od 8.000 do 11.000 dinara. Niske temperature i povećana tražnja, međutim, drastično su poskupele ogrevno drvo koje se prodaje na niškoj kvantaškoj pijaci.

NESTAŠICA DRVA U NOVOM SADU: Cena skočila do plafona zbog debelog minusa

Kubik ogrevnog hrasta i bukve koji se jesenas prodavao za 3.800 dinara, odnosno 4.000 dinara, sada košta čak 6.000 dinara.Prodavci kažu da uprkos višim cenama sve što dovezu "plane" još u ranim jutarnjim satima. Ogrevno drvo već duže vreme u Nišu se može kupiti jedino od prodavaca na kvantaškoj pijaci i od privatnih vlasnika šuma.Šumsko gazdinstvo u Nišu

Javnog preduzeća "Srbijašume" ne prima uplate kupaca od oktobra prošle godine. "Nove narudžbine ne primamo jer zbog dubokog snega ogrevno drvo ne možemo iz šuma da prevezemo do grada", rekao je Bojan Mitić iz Šumskog gazdinstva. Prema njegovim rečima, to preduzeće počeće da prima nove uplate tek kad vreme dozvoli da se zalihe ogreva prevezu do Niša.

Autor: Beta,Foto: Beta