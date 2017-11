NAĐITE VREME ZA OPUŠTANJE: Stresan posao često uzrokuje depresiju

Zahtevni poslovni zadaci u kombinaciji s dugim radnim vremenom i velikom količinom posla uzrokuju često pojavljivanje različitih anksioznih stanja i dugotrajne nervoze.



Naučnici su za potrebe istraživanja pronašli osobe najrazličitijih zanimanja, uključujući glumce, hirurge, pilote, novinare i policajce. Postavili su im pitanja da li rade duže nego što bi želeli, osećaju li prevelik pritisak, da li njihov posao zahteva preterano emotivno zalaganje i jesu li im poslovni zadaci uvek jasni.

Istraživanje je pokazalo da je u 45 odsto slučajeva anksioznosti ili depresije kod prethodno mentalno zdravih osoba uzrokovao upravo stresan posao.



Naučnici kažu da je najverovatniji razlog koji dovodi do takvih psihičkih stanja to što osobe koje previše rade nemaju vremena za društvene aktivnosti i da bi zaposlenima na stresnim radnim mestima trebalo skrenuti pažnju na to, podstaći ih da posao ipak obavljaju rasterećenije i omogućiti im da ne provode mnogo vremena u kancelariji.



Znamo da će malo poslodavaca poslušati naš savet, ali imamo pitanje i za njih - da li više volite umornog i depresivnog radnika ili veselog i produktivnog? Razmislite malo i čuvajte zdravlje onih koji vredno rade za vas.

