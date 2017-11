VI PITATE, STRUČNJAK ODGOVARA: Kako uspešno ukloniti kondilome?

Pitanje Već duže vreme se borim s kondilomima i polako gubim nadu da ću uspeti da ih se rešim. U poslednja dva meseca dva puta su mi ih uklanjali laserom i uskoro treba još jednom. Postoji li neka krema protiv ovih bradavica? Kondilomi su i unutrašnji i spoljašnji. Obavila sam sve preglede, rezultati krvi su odlični, PAPA test je bio dobar, a analiza sekreta je pokazala da imam kandidu. Šta dalje?

Milena (17), Beograd



Odgovor - Ginekolog Dr. Igor Jeremić



Prvo i osnovno što moramo znati jeste da su kondilomi virusna infekcija genitoanalne regije. Izazivač je toliko pominjani HPV virus, koji se danas u velikoj meri dovodi u vezu s prekanceroznim promenama tipa CIN I, II i III, kao i s karcinomom grlića materice. Postoji preko 70 tipova HPV virusa koji napadaju genitoanalnu regiju. Među njima niskorizični tipovi 6 i 11 dovode do kondiloma, a visokorizični 16, 18 i 56 najčešće dovode do promena na grliću materice. Izbor terapije podjednako je važan kao i iskustvo koje lekar poseduje u lečenju kondiloma. Svaka veća trauma u genitoanalnoj regiji dovodi do bolova, dugog opravka, infekcije, ožiljaka i ostavlja traume na psihi pacijentkinje, koje kasnije mogu dovesti do potpunog odbijanja seksualnog kontakta. Prema mom dosadašnjem iskustvu, radiotalasna tehnika je najbolja i smanjuje mogućnost ponovnog pojavljivanja infekcije.

Kurir

Autor: Kurir