ČUDESNA HRANA: Ove namirnice OBNAVLJAJU ORGANE!

Koža se obnavlja na 28 dana, kostima treba oko 10 godina, crvena krvna zrnca žive oko četiri meseca, ćelije creva se obnavljaju na svaka tri do četiri dana, a što se moždanih ćelija tiče, one se ne regenerišu i to što smo dobili rođenjem, dobili smo (zato ih treba čuvati).