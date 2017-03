NAJVAŽNIJE OTKRIĆE: Maslačak uspešno leči najteže bolesti!!!

Ono što je zapanjujuće je da su najnovija naučna istraživanja pokazala da čaj i kapi od korena maslačka mogu smanjiti broj kancerogenih ćelija, dok zdrave ćelije ostaju netaknute, za razliku od hemioterapije i zračenja koji uništavaju sve ćelije.



Kompanija Bioherbal je zbog svih blagodeti Korena Maslačka proizvela Bioherbal Kapi i Čaj od Korena Maslačka vrhunskog kvaliteta.



Marijan Jošt, hrvatski profesor genetike i jedan od najpriznatijih stručnjaka iz regiona, kaže da je pre izvesnog vremena došao do rezultata istraživanja sa Univerziteta Vindzor u Kanadi, koja dokazuju da koren maslačka deluje antikancerogeno.

"Da sam znao ovo što sada znam, verovatno bi neki od mojih poznanika i prijatelja, koji su preminuli od raka, danas bili živi. Godinama sam bio ljut na maslačak, tu jestivu korovsku biljku, koja se nekontrolisano širila po mom travnjaku. Ali, danas kada znam koliko je ta biljka dragocena, potpuno sam promenio mišljenje", kaže Jošt.



"Dokotorka Karolina Ham primetila je poboljšanje zdravstvenog stanja kod nekoliko pacijenata, koji su pili čaj od maslačka i sa tim zapažanjem upoznala koleginicu biohemičarku doktorku Kjaram Pandei, koja je započela istraživanje. Ispitujući uzorke krvi pacijenata obolelih od leukemije, doktorke su ustanovile da ekstrakt korena maslačka deluje pogubno samo na kancerogene ćelije, za razliku od danas prihvaćenih metoda, hemoterapije i zračenja, koje ubijaju sve ćelije", kaže Jošt.On navodi da postoji niz primera u svetu, gde su ljudi uspeli da se izleče.Otkriveno je da koren maslačka efikasno „ubija" ćelije zahvaćene karcinomom bez ikakvih štetnih delovanja na ostale ćelije u organizmu. Čaj maslačka deluje na zahvaćene ćelije na način da se one raspadaju u roku od 48 sati, a za to vreme nijedna nova zdrava ćelija u organizmu ne „oboleva", pokazalo je istraživanje. Zaključeno je da kontinuirani tretmani korenom maslačka mogu uništiti većinu rakom zahvaćenih ćelija kod obolelih, a zbog ovih neočekivanih rezultata tim istraživača dobio je dodatnu potporu da nastavi sa istraživanjima ove čudotvorne biljke.Redovnom upotrebom pojačava se lučenje žuči, poboljšava rad bubrega, pomaže kod upala urinarnog trakta. S obzirom da je čaj od korena maslačka odličan diuretik može se koristiti i u prevenciji kamena u bubregu. Takođe, smanjuju nivo holesterola u krvi i poboljšavaju varenje hrane. Kapi i čaj od korena maslačka se koriste i kao obavezan sastojak u detoksikaciji organizma, pri čemu jetra lakše izbacuje toksine iz organizma.Zbog svih gore nabrojanih lekovitih svojstava bi trebalo da postanu neizostavan deo naše svakodnevnice, jer ćemo redovnom upotrebom kapi ili čaja od korena maslačka značajno poboljšati kvalitet svog života i unaprediti svoje zdravlje.

