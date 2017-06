NIKAD VIĐENA ISPOVEST PRINCEZE DAJANE: Pokušala da se ubije u 4. mesecu trudnoće! Bacila se niz stepenice!

Godine 1991. princeza Dajana je bila očajna zbog veze princa Čarlsa sa Kamilom Parker Bouls. Tada je počela da vodi audio dnevnik i od tih snimaka je nastala knjiga "Dajana: Njena istinita priča".

Knjiga je objavljena 20 godina nakon njene smrti. Prenosimo deo koji je ovih dana objavljen u britanskim medijima, a koji otkriva pakao kroz koji je prolazila.

- Kada sam bila u četvrtom mesecu trudnoće sa Vilijamom, bacila sam se niz stepenice pokušavajući da privučem pažnju supruga, htela sam da me sasluša. Rekla sam Čarlsu da sam očajna i ridala sam. Rekao je da se pretvaram. "Neću da te slušam. Uvek mi ovo radiš. Sad idem na jahanje", rekao je. Zato sam se bacila niz stepenice. Kraljica je izašla, užasnuta, drhtala je, bila je jako uplašena. Znala sam da neću izgubiti bebu i na stomaku su mi bile modrice. Kada se vratio samo je ignorisao. Nastavio je i izašao kroz vrata - snimila je Dajana.

U nastavku priče ona otkriva koliko je strašna bila njena borba sa bulimijom, ali i da je Čarls radio sve da je navede da se oseća sve gore i da joj je kada je prvi put pala u nesvest zbog bolesti, rekao da je to mogla da uradi tiho, na nekom skrovitijem mestu. Nekoliko godina posle toga, dok je Vilijam bio mali, rekao joj je da je ona najsebičnija ososba na svetu ida misli samo na sebe. Kada ga je pitala ko mu je to rekao, Vilijam je uzvratio da tata to stalno govori.

Kurir.rs