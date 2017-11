У меня всегда вызывает улыбку,когда меня приравнивают к блоггеру☺Я никогда не преследовал никаких целей в инстаграме и вёл его исключительно для себя😊 А как обо мне узнали Вы?

A post shared by Roman (@le.too) on Oct 18, 2017 at 11:43am PDT