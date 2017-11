PRAVILA SAM SE DA SAM MRTVA DA BI PRESTALI DA ME TUKU: Meril Strip otkrila šokantne detalje iz svog života

Proslavljena glumica je otkrila malo poznate detalje iz svoje svakodnevice, a kako je i sama priznala jedva je izvukla živu glavu i to dva puta.

"Jednom sam napadnuta na ulicama Njujorka. Pravila sam se da sam mrtva kako bi prestali da me tuku. Bilo je to kao da gledam svoje telo da pada sa 20 metara visine", ispričala je Meril koja je tom prilikom bila na korak do smrti. Druga situacija u kojoj se malo bolje snašla bila je ona kada je bila u društvu svoje dobro poznate prijateljice.

"Meni blisku osobu su napadali i tukli. Tada sam poludela i počela sam da udaram napadača. Sa mnom je bila i Šer. Oterale smo napadača, to je bilo čudo", rekla je Meril na dodeli nagrada za istraživačko novinarstvo koje je u 21. veku i te kako opasan posao.

