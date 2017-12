Selma Hajek: Harvi Vajnstin je pretio da će me ubiti!

Selma Hajek (51) još jedna je u nizu žrtava čuvenog filmskog producenta Harvija Vajnstina.



Glumica tvrdi da je jedan od najmoćnijih ljudi u Holivudu „čudovište“ koji ju je seksualno uznemiravao i pretio joj smrću. Selma je u ispovesti za Njujork tajms otkrila da je Vajnstin tražio da se tušira s njim, da imaju seks utroje, da mu dozvoli da je on oralno zadovolji, da ga izmasira i da ima seks s drugom ženom dok ih on gleda. Glumica je priznala da joj je Vajnstin jednom prilikom čak i zapretio: „Ubiću te, nemoj misliti da ne mogu to da uradim!“



Nekoliko godina kasnije, dok je producirao film koji je predstavljao vrhunac njene karijere, ostvarenje „Frida“ iz 2002. godine, prema glumičinim rečima, on ju je ucenio.



- Njegovi zahtevi su bili potpuno apsurdni, tražio je da prekinem saradnju sa svojim agentom samo zato što se posvađao s njim, a zatim me je odvukao s premijere „Fride“ u Veneciji kako bih se na njegovoj jahti provodila s njim i nekim nepoznatim devojkama, za koje sam kasnije saznala da su elitne prostitutke - ispričala je Hajekova.



Ona kaže da je kap koja je prelila čašu bilo Vajnstinovo insistiranje da snimi lezbo-scenu sa Ešli Džad, glumicom koja ga je među prvima optužila za seksualno zlostavljanje.



- Tada sam prvi i poslednji put u karijeri bila nervozna, sva sam se tresla, i to ne zato što sam gola, već zato što sam naga pred Vajnstinom. Popila sam pilulu za smirenje i snimila scenu i tada nisam nikome mogla da kažem koliko mi je to teško palo - rekla je ona.

Priredila LJ. S.

Kurir

Autor: Kurir