BORI ĐORĐEVIĆU DODELJENA NAGRADA IVO ANDRIĆ: Prestižno priznanje za knjigu Pusto ostrvo!

Poznati roker je, kako prenosi N1 BiH, priznao da je nagradu mogao da dobije i neko drugi, ali je za one koji su zbog toga negodovali, imao poruku u svom stilu.

"Sticajem okolnosti nagradu sam dobio ja. I onda su se plaćenici i paćenici pobunili. Neki od tih velikih mislilaca kalibra 'pisma čitalaca' su napisali da se Ivo Andrić prevrće u grobu. Evo ko se još prevrće - Vladislav Petković Dis, Branko Radičević, komšija iz Čajetine Mihajlo Čupović, i mnogi drugi veliki pisci, čija imena nose nagrade koje sam već dobio", rekao je Đorđević.

Velika nagrada "Ivo Andrić" za životno delo završila je u rukama pisca Ju Hua koji je u Andrićgrad stigao iz Kine.

"Kada sam pre deset godina prvi put pročitao "Na Drini ćuprija", nisam mogao ni da zamislim da ću se naći ovde, a još manje sam mogao da zamislim da ću dobiti nagradu koja nosi Andrićevo ime", rekao je Ju Hua.

Povod za tu nagradu bila su njegova tri romana koja su objavljena u izdavačkoj kući "Geopoetika" u Beogradu.

foto: Nebojša Mandić

Ju Hua je do sada, u prevodu Zorana Skrobanovića, u Srbiji objavio knjige "Živeti", "Zapisi o prodavcu krvi" i "Sedmi dan".

Žiri koji je odlučivao o ovogodišnjim laueratima činili su Jovan Delić, Emir Kusturica i Muharem Bazdulj.

Kusturica je istakao da je Odeljenje za književnost Andrićevog instituta odredilo svoju budućnost kroz internacionalizaciju Andrićeve nagrade.

"To smo učinili ne samo zbog toga što je Andrić jedan od najprevođenihih pisaca već i zbog činjenice da nagrade danas mogu da opstaju jedino ako se nagrađuju pisci iz različitih govornih područija", kazao je Kusturica.

On je naglasio da je ovog puta izbor pao na jednog pisca iz Srbije i internacionalnog stvaraoca.

"Žiri će i ubuduće uvažavati pisce sa različitih meridijana, ali i one koji pišu a stižu recimo iz rokenrola" kazao je Kusturica.

Predsednik Upravnog odbora Andrićevog instituta, pesnik Matija Bećković, kazao je da svi okupljeni prisustvuju krupnom prevratničkom događaju.

"Pošto je reč o rokenrol zvezdi trebalo bi o Bori Đorđeviću da govorim neobavezno. To je nemoguće, sve kada bi i hteo da tako nešto učinim. Đorđević ima veliki dar. Ccacak je dao mnogo velikih pesnika i Bora Đorđević se pojavio u svetu pesnika, kada niko nije želeo ni da čita ni da sluša poeziju, ako nije komponovana i pevana. Tu je Bora Đorđević isprednjačio", kazao je Bećković.

foto: Aleksandar Jovanović

Cenjeni pesnik je kazao da je Đorđević napisao nekoliko pesama koje pripadaju antologiji naše poezije.

"Njegova pesma "Pogledaj dom svoj anđele" postala je himna mlađih naraštaja. Ta pesma je za mlađe bila isto što i za moju generaciju istoimeni roman. Da nije ništa drugo ispevao, istoimena pesma Bore Đorđevića bila bi dovoljna da mu obezbedi mesto u vrhovima srpskog pesništva. Bora Đorđević se na engleskom kaže Bob Dilan, a Bob Dilan na srpskom Bora Ccorba", rekao je Bećković.

Publicista i pisac Muharem Bazdulj napomenuo je da treći put Andrićev institut dodeljuje književne nagrade.

"Ove godine smo u obe odluke išli u pravcu određenog proširivanja granica za dodelu nagrada. Književnost ima univerzalni temelj i naš iskorak prema kineskoj književnosti je nešto za šta nam je presedan dao sam Ivo Andrić. On je svoj 64. rođendan dočekao u Kini kao član delegacije jugoslovenske književnosti. On je tamo video u jednoj privatnoj biblioteci knjige koje su i njemu mnogo značile u studetskim danima. Našao je knjigu Laze Lazarevića. To je za Andrića bio najbolji odsjaj jedne kulture", kazao je Bazdulj.

On je istakao da je žiri nagradio pisca koji je istovremeno i kineski i deo onoga šta je Gete nazivao svetska književnost.

"To je probijanje granica", kazao je Bazdulj.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/Tanjug, Foto: Nemanja Pančić)

Kurir

Autor: Kurir