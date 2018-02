TUGA U HOLIVUDU: Glumcu preminuo dvogodišnji sin

Američkom komičaru Robu Dilejniju preminuo je dvogodišenji sin Henri, posle teške bolesti.

Rob Dilejni, poznat po seriji "Katastrofa", podelio je tužnu vest na društvenim mrežama.

"Moj sin Henri je preminuo. Pre dve godine, ubrzo nakon njegovog rođena, ustanovljeno je da Henri ima tumor na mozgu zbog kojeg je stalno povraćao i gubio na kilaži. Operacijom je tumor uklonjen i bio je pod terapijom do početka prošle godine. Nažalost, rak se vratio i on nije mogao da se bori. Moja žena, njegova braća i ja smo skrhkani. Bio je sreća, bio je pametan, zabavan, nestašan...proživeli smo mnogo avantura zajedno, pogotovo kad se vratio kući posle boravka u bolnici. Voleo je život. Sestre, doktori svu koji su pomogli da Henri preživi ostaće moji heroji do kraja života. Neopisivo sam tužan, ali sa sigurnošću mogu da kažem da dobro postoji na ovom svetu", napisao je glumac, kome je Henri bio najmlađi od trojice sinova.

