STRAŠNO JE NOSITI TAKVU NEGATIVNU EMOCIJU U SEBI: Nataša Ninković otkrila šta je doživela baveći se glumom

Poznata glumica Nataša Ninković već više od dve decenije je prisutna na umetničkoj sceni naše zemlje. Za njom su brojne uloge i priznanja, a upravo neke od rola koje je tumačila imale su neku posebnu energiju koju je i lično doživljavala.

"To se zove energija lika. Posle, baš recimo "Ubica mog oca" (u kojem tumači lik optužene Natalije, prim. aut) i nekih scena ja znam da sam dolazila kući i razmišljala o ljudima koji nose takve stvari u sebi i koliko je njima teško. To ne treba osuđivati. To treba žaliti. To je strašno, nositi takve stvari i negativnu emociju toliko u sebi", rekla je glumica gostujući u Jutarnjem programu kod Jovane i Srđana.

foto: Damir Dervišagić

Kaže da su je neke uloge prilično iscrpljivale.

"Znala sam da dođem kući potpuno ispražnjena i da mi treba mir, da zatvorim oči, da se odmorim i da se oslobodim te energije. To nije uvek tako. To su određene scene i one to traže od nas", dodala je Nataša.

Nataša je priznala i da je određene uloge odbijala jer nije želela da je publika pamti po imenu u tom komadu koje je bilo karakteristično već joj je drago da je i dalje prvo oslovljavaju sa Nataša.

(Kurir/Blic, Foto:Vladimir Šporčić)

Kurir

Autor: Kurir