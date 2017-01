(VIDEO) MIR NA SILU: Holivudski glumac objavio rat Trampu, pa završio u zatvoru zbog nasilništva

Od samog početka ove izložbe, Šaja je bio meta desničara i ekstremista koji su bili protiv njegove poruke zajedništva i jednakosti. U sredu uveče javljeno je da je glumac uhapšen, pošto se sukobio sa nacistom koji se pojavio u znak protesta.

Nakon što se osoba pojavila ispred kamere i rekla nešto nerazgovetno, ali se pretpostavlja da je antisemitski, Šaja ga je zgrabio za jaknu i izvukao iz kadra. Policija ga je ubrzo uhapsila, ali je glumac uspeo da se vrati i obrati se kameri zamolivši sve da budu fini, jer je to jedini uslov lajv-strima.

Video: Shia LaBeouf arrested at his "He Will Not Divide Us" exhibit. #FreeShia pic.twitter.com/aIOhKkUshj