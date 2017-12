SVAKI DAN MUKU MUČIMO SA USB: Gotovo uvek kabl guramo u računar s pogrešne strane! Napokon otkriveno PRAVI RAZLOG za to!

Digitalno doba donelo je muku sa kojom se suočavamo skoro svaki dan. Bez obzira na to šta učinili, čini se da gotovo svaki put USB kabl ili memoriju koju spajamo na računar spajamo sa pogrešne strane.

Pokušaj ili dva kasnije, stvar sedne na svoje mesto, a u sebi lagano psujemo i ne verujemo da se ovo opet događa.

Čini se da postoji i razlog zbog kojeg je to tako. Intelov službenk Ajaj Bhat bio je jedan od članova tima koji su i razvijali USB tehnologiju, a u intervjuu za "DesignNews" ispričao je i kako su od starta znali da bi za korisnike bilo bolje da je konektor dizajniran tako da je svejedno kako ga okrenemo. No, to bi značilo duplo više žica i elektronike i višu cenu. Ako u startu imate visoku cenu za novu i nedokazanu tehnologiju, može da se dogodi da ne zaživi. To je bio naš strah i morali smo da pazimo na troškove - rekao je Bhat i priznao da bi drugi smer možda bio i bolji, ali da je USB u svakom slučaju bio napredak u odnosu na razne portove.

Dodao je takođe i da su u startu mogli da razmišljaju o većim brzinama prenosa podataka.

