Viber proslavlja 7 godina besplatnog i bezbednog povezivanja sveta

Viber, jedna od vodećih globalnih aplikacija za razmenu poruka, proslavlja sedmu godinu postojanja – zadržavajući posvećenost svom primarnom cilju - da povezuje korisnike bezbedno i besplatno, bez obzira na to ko su i odakle potiču. Korisnici Vibera su prepoznali iskrenost tog opredeljenja, što je rezultiralo značajnim povećanjem njihovog broja i pratećih prihoda – a da, pri tom, aplikacija ni jednog trenutka nije koristila podatke korisnika u komercijalne svrhe – što je uspeh kojim retko koja druga aplikacija za razmenu poruka može da se pohvali.

Poštovanje za privatnost i bezbednost korisnika su ključna vrednost za Viber, zbog čega je Viber, među prvim aplikacijama ovog profila, uveo enkripciju sa-kraja-na-kraj u aprilu 2016. Sva komunikacija putem Vibera je automatski zaštićena, što znači da niko – pa ni sam Viber – nema pristupa sadržaju poziva i poruka koji se ostvare putem aplikacije. To takođe znači da Viber ne prati i ne targetira svoje korisnike u razgovorima, tokom razmene informacija ili komentarisanja robnih marki - što je čest slučaj kod sličnih aplikacija. Čuvanje podataka korisnika će uvek biti prioritet za Viber. Redovno i svakodnevno korišćenje aplikacije širom sveta najbolja je potvrda koliko se ovaj pristup ceni i koliko se razlikuje od uobičajene prakse konkurencije.

“Tokom proteklih sedam godina, Viber je doživeo izuzetan razvoj. Samo tokom ove godine, naša baza korisnika se uvećala za 20 procenata, a naši prihodi – udvostručili,” rekao je Đamel Agaua, Globalni izvršni direktor kompanije Rakuten Viber. “U ovom periodu, stekli smo poverenje i odanost naših korisnika, a pritom odgovorili i izazovima prihodovanja. Ovakav razvoj nam je omogućio da nastavimo sa stalnim inovacijama, a istovremeno ostanemo potpuno posvećeni privatnosti i bezbednosti komunikacije naših korisnika. U narednoj godini, predstavićemo funkcije koje će ubrzati i olakšati grupnu i jedan-na-jedan komunikaciju. U budućnosti, naš cilj ostaje taj da Viber bude prva aplikacija koju će naši korisnici otvoriti kada se probude, i putem koje će moći bezbrižno da komuniciraju – bez kompromisa po njihovu bezbednost i privatnost.”

U želji da izrazi zahvalnost odanim korisnicima i proslavi svoju godišnjicu, Viber daruje poklone u vrednosti od 7 miliona američkih dolara preko svoje platforme. Korisnici koji zaprate Viberov zvanični čet bot će moći da preuzmu besplatno razne poklone preko platforme – u vidu Viber Out kredita vrednosti od 0.50$ do 3$ ili bilo kog od pet najpopularnijih paketa Viber stikera. To će im dodatno omogućiti da pozovu svoje prijatelje i članove porodice da se i oni pretplate i preuzmu svoje poklone. Zvanični link do Viberovog čet bota je sledeći: VIBER ČET BOT - PROSLAVA SEDME GODIŠNJICE

O kompaniji Rakuten Viber

Rakuten Viber spaja ljude, bez obzira na to ko su i odakle potiču. Više od milijardu naših korisnika širom sveta imaju na raspolaganju širok dijapazon funkcija – kao što su četovi licem-u-lice, video pozivi, razmena poruka unutar grupa i opštenje sa njihovim omiljenim brendovima i poznatim ličnostima. Mi obezbeđujemo bezbedne i besplatne uslove našim korisnicima,

Rakuten Viber je članica Rakuten Grupacije kompanija, svetskog lidera u elektronskoj trgovini i finansijskim uslugama. Pridružite se Viberu danas i uživajte u najboljem iskustvu komunikacije na svetu.

Kurir

Autor: Kurir