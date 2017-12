LJUDSKA VRSTA MOŽE SAMO DA NAZADUJE: Bićemo niži i sporiji!

Ljudska vrsta dostigla je svoje maksimum kada je reč o visini, dužini života i fizičkim sposobnostima i sada može samo da nazaduje, tvrdi tim istraživača sa Univerziteta „Rene Dekart“ u Parizu.



Naučnici su do tog zaključka došli ispitujući istorijske informacije o poslednjih 120 godina, uračunavši u sve parametre gene i životnu sredinu.



Uprkos tvrdnjama da će svaka generacija ljudi živeti sve duže, oni su zaključili da to nije tačno i da postoji biološka granica za životni vek naše vrste, koju je nemoguće prevazići.



Idemo unazad



- Izgleda da je došlo do stagnacije u maksimalnim biološkim granicama visine, godina i fizičkih karakteristika ljudi. Ove osobine se više ne povećavaju uprkos progresu. To govori da je moderno društvo omogućilo našoj vrsti da dostigne svoj vrhunac - kaže profesor dr Žan-Fransoa Tusen, vođa tima.

Kako navodi, prosečna visina, dužina života i sportski rezultati naglo su se poboljšavali u prve dve trećine 20. veka, ali poslednje tri decenije su u stagnaciji.



Stagnacija



- Ovaj pad u ljudskim sposobnostima je i znak promena u životnom okruženju. To znači da se nešto promenilo, i to nagore. Sada kada to znamo, cilj bi trebalo da nam bude poboljšanje uslova života kako bismo sprečili dalji pad sposobnosti - kaže Tusen.

