(VIDEO) SILIKONSKE BLIZNAKINJE 5 GODINA DELE ISTOG DEČKA: E sad se OBE udaju za njega

"Mi smo sa njim već pet godina. Želimo da se udamo za istog čoveka i njegovo ime je Ben. Mnogo debate izazvala je naša odluka. Da li je to moguće? Da li to može da funkcioniše? Ne znamo. Ali čule smo da u Tusonu u SAD možemo da se venčamo", kažu devojke.

Devojke su napomenule da bi takvo venčanje podrazumevalo i dve venčanice i dve burme, ali kako kažu to neće biti problem jer im Ben "non-stop poklanja nakit" i to uvek isti. Čak su se i našalile da će ga poslati u bankrot.

Ana i Lusi pozvale su svoje pratioce na Jutjubu da im kažu ukoliko znaju kako mogu da se udaju za istog čoveka, šaleći se da će biti prve žene u Australiji koje su to uradile.

"Mi mislimo da je to divno. Nama nije čudno, nikada nam nije bilo, a mi smo srećne. Nismo naudile nikome. Nadamo se da će se to dogoditi", kažu sestre.

"Ben nas tretira potpuno jednako. Ako poljubi Anu, odamah zatim poljubi mene i obe nas drži za ruku kada izlazimo napolje", ispričala je Lusi.

