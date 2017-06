POSTALA SAM NJEGOVA LJUBAVNICA I VIŠE ŽALIM SEBE NEGO NJU: Kada čujete moju priču, sigurno ćete se složiti sa mnom!

Za sve je kriv moj cimer! On me je upoznao sa Mejsonom, njegovim prijateljem, sa kojim sa započela strastvenu romansu iako nije bio slobodan.

"Moraš da upoznaš mog prijatelja Mejsona. Obožavaćete jedno drugo" rekao mi je moj cimer, u trenutku dok sam izgovarala najmasniji vic koji znam. Ubrzo posle toga sam upoznala Mejsona.

Imao je tamnu kosu, minđuše i tetovaže. Nije bio lep, ali je bio harizmatičan. Kada bi on otvorio usta da nešto kaže, svi oko njega bi zanemeli. Odmah se osetila hemija među nama, a on nije skidao oči sa mene. Ne znam čak ni o čemu smo pričali, ali sam znala da su naša tela morala da se dodirnu. I da pritom budu gola. Te večeri sam po prvi put doživela orgazam sa Mejsonom, a on je ubrzo postao kao moja droga. Stalno sam razmišljala o njemu, kada ću ga opet videti i kada će se naša tela spojiti.

Moj cimer je bio u pravu. Bili smo rođeni jedno za drugo. Večeri kada smo imali prvi seks, istog trenutka smo ujutro napisali status na Fejsbuku da smo u totalnom haosu. To mi je bio dovoljan dokaz da smo stvoreni jedno za drugo. Brzo smo postali nerazdvojni i provodili dane mamurni a noći pijući viski praćen sa mnogo seksa. Kada nismo bili zajedno, stalno smo se dopisivali. Kada bismo izašli, stalno smo bili zagrljeni. Odnos nam je u početku bio zasnovan na seksu, ali uskoro mi je postao i najbolji prijatelj. Pričali smo o svemu osim o jednoj stvari - njegovoj devojci koja je ostala da živi u njihovom rodnom gradu.

Možda je devojka ta koja je izdana, ali nema veće agonije od toga kada si ljubavnica. Ti si ta koja je poluvoljena. Nikad nisi ona prava. Ti si ona koja je dobra, ali ne dovoljno dobra da bi bila zvanična devojka. Znala sam da ima devojku, ali nisam smatrala da to treba da nas spreči da se zabavljamo. Imali smo samo 19 godina i nije mi smetalo to što ima devojku sve dok se nisam zaljubila. Mislila sam da nam je suđeno i da ćemo na kraju svakako završiti zajedno. Da je naša ljubav posebna ali nije bila. Nijedna ljubavnica nije posebna iako misli drugačije.

Jednog jutra kada smo završili sa seksom, on je otišao pod tuš i zazvonio mu je telefon. Pročitala sam poruku, bila je od njegove devojke koja mu je pisala da želi seks sa njim. Ostavila sam telefon na mestu i pravila se da se ništa nije desilo. Neverovatno je lako ubediti sebe da su nenormalne stvari normalne. Tako sam ja sebe ubedila da je on moj, a ne njen dečko. A u isto vreme veza nam je postajala i jača i slabija. Ja sam postajala nervozna, jer, video je koliko sam ja neverovatna i dragocena i što već jednom ne šutne tu svoju devojku? Ali on je hteo obe.

Sve se odmotalo u aprilu, kada mi je cimer rekao da Mejsonova devojka dolazi u grad i da svi idu na ručak. Mejson mi nije spomenuo tu posetu. Ja sam bila zaprepašćena koliko sam loše odreagovala. Dan sam provela u krevetu, povraćajući i plačući. U narednih par nedelja se sve normalizovalo, osim mene. Osećala sam se loše i sve je nekako izbledelo. Dosadilo mi je čekanje. Nekada sam bila srećna sa njim, as ad sam bila tužna. Poruke su se proređivale i onda sasvim prestale. Počela sam da izlazim i spavam sa drugim momcima, a on sa drugim devojkama i sve to vreme je, naravno, imao devojku.

Kada ste ljubavnica, osuđeni ste na ulogu žene koja želi da uništi nečiju porodicu. Porodicu neke dobre"žene. Ja mogu da vam kažem da je ljubavnica retko kad zla. Ne spava sa nečijim mužem iz zlobe. Ne želi da bude ljubavnica. Želi da bude devojka. I ima isti problem kao i te dobre žene - izabrala je da se zaljubi u kretena. I danas se, kad se setim te afere, gore osećam zbog sebe nego zbog Mejsonove devojke. Uostalom, nikada je nisam ni videla, niti sam osetila njen bol - samo svoj. I Mejson se javio posle dve godine. Rekao mi je da je pogrešio, da je ostavio i da želi da bude sa mnom. Naravno da je bilo prekasno. Sada znam da zaslužujem pravu ljubav. Zaslužuju je sve žene, bez obzira na greške iz prošlosti. Prošlost ne onemogućuje da rastete i sazrevate, naprotiv. Prošlost je gorivo za vaše sazrevanje.

