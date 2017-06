UDAJEM SE ZA RUŽNOG I DOSADNOG MOMKA: Gleda me kao Boga i pruža mi sve! Bar znam da me neće varati!

Milena je rešila da se uda za momka kog smatra ružnim. Kako kaže nikada ga ne bi pogledala na ulici, jer nije njen tip. Iako ju je sramota da ga predstavlja javnosti, udaje za njega jer joj pruža veliku pažnju.

Ovo je njena ispovest:

"Udajem se za momka kog pre ne bih pogledala na ulici. Ružnjikav je, visok kao ja na štiklama, nije nešto zanimljiv, ali me gleda kao Boga. Imam svu njegovu pažnju i znam da bi za mene sve učinio. Odlučila sam se za vezu sa njim iz pogrešnih razloga, ali tako je kako je! On zna da devojku koja izgleda kao ja neće opet imati, prija mu što se priča da ima najbolju devojku u društvu a ja... Meni je 26 god, prošla sam i mangupe i frajere i sve je to lepo ali ovaj je za brak. Neće me varati, jer osim mene imao je jednu devojku za koju sam ja avion x3, dobar je čovek, situiran (njegovi imaju svoju firmu).

Neću lagati da sam ga zavolela kao momka/muža, volim ga kao osobu koja je dobra prema meni, a naučila sam da ga istrpim, da progutam svoj ponos, da lažem kako mi je prelepo sa njim i sve to zarad sigurnosti koju želim da imam tokom života. Jednostavno ne želim da se udajem za ove ''poželjne'' jer znam gomilu brakova koji su propali, muž našao mlađu, a žene od 35-40 god ostale same."

